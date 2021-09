BeActive vēstnesis Rimants Liepiņš: galvenais ir sākt kustēties un darīt to, kas visvairāk patīk

Savulaik strādājis reklāmas industrijā un vadījis mūzikas ierakstu kompāniju, Eiropas sporta nedēļas #BeActive vēstnesis Rimants Liepins izveidoja taku skrējienu seriālu "Stirnu buks". Tagad Rimants nebīstas arī visizaicinošāko maršrutu, ko kopā ar domubiedriem veido un pārvar Latvijas mežos un pļavās, kalnos un lejās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Taču arī viņš zina, ko nozīmē izkrist no jaunībā uzņemtā sportiskā dzīves ritma un 40 gadu vecumā attapties uz svariem, kas rāda krietni lielāku kilogramu skaitu nekā gribētos. "Tad tu saproti, ka ir kaut kas jādara, un šādi nekāds labais piemērs saviem trim dēliem tu nebūsi," saka Rimants. Bērni sportā nav jāievelk ar bargas skolotājas svilpi vai skriešanu līdz sliktai dūšai, viņš ir pārliecināts. "Galvenais ir sākt kustēties un darīt to, kas visvairāk patīk. Ja tev patīk peldēt, peldi. Ja patīk braukt ar riteni, brauc ar riteni. Galvenais – darīt to regulāri un ar kaifu!"