Nedēļas nogalē risināsies Eiropas Sporta nedēļas forums 'SPORTSCOMM'22'

Jau tradicionāli – Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks arī sporta forums "SPORTSCOMM'22: Motivācija un atbalsts izaugsmei sportā" – 30. septembrī tajā pulcēsies sporta organizāciju pārstāvji. Par motivāciju un atbalstu runās Latvijā un starptautiski atzīti profesionāļi.

Šī gada sporta foruma uzmanības centrā – motivācija un atbalsts kā vieni no būtiskākajiem izaugsmi veicinošiem faktoriem sportā. Lai tas būtu profesionālais sports vai sportošana ikdienā savai fiziskajai un mentālajai labsajūtai, ļoti bieži tieši motivācija un atbalsts ir viena no svarīgām panākumu atslēgām. Sporta forumu atklās Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis, bet tā moderators būs – Renārs Zeltiņš.

"#BeActive jeb būt aktīvam mūža garumā ir Eiropas Sporta nedēļas galvenais aicinājums, primāri uzsverot sportošanas ieguvumus ikviena cilvēka veselībai un labsajūtai. Sabiedrības vispārējais fiziskās aktivitātes līmenis joprojām ir nepietiekošs, izmaiņas mūsu paradumos ir lēnas un nelielas. Tāpēc būtiski runāt par iemesliem un meklēt veidus, kā sportošanai piešķirt lielāku nozīmi katra cilvēka un sabiedrības kopumā ikdienā," Latvijas Sporta federāciju padomes sporta attīstības vadītāja Dace Kaspare.

Konferences viens no īpašajiem viesiem – futūrists, inovators un motivators, rokzvaigzne uz skatuves Dītmars D;amens no Austrijas savā lekcijā runās par komandas spēku: kā strādājot komandā var iet cauri sienām, bet meistarklasē demonstrēs, kā tehnoloģijas var palīdzēt pārvarēt nākotnes izaicinājumus (abas lekcijas angļu valodā).

Pasaules apceļotājs, sešu Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, "Bored of Borders" kapteinis Kārlis Bardelis stāstīs – kur rast motivāciju un nepadošanās enerģiju, lai turpinātu virzīties uz priekšu. #BeActive vēstnese, fitnesa studijas VingroSev.lv īpašniece, anatomijas docente LSPA Ieva Zvīgule runās par to, kā paaugstināt labsajūtu kustoties, bet Gada sporta pedagogs 2021, Dienvidkurzemes sporta skolas direktora vietniece Gita Pērkone – par to, kā aktīvam dzīvesveidam iedvesmot bērnus.

Par talantu lomu sporta attīstībā Latvijā runā "Decathlon Latvia" vadītājs Džordans Jordans Čapskis (uzstāšanās angļu valodā), bet Tokijas olimpisko spēļu čempionu, Latvijas 3×3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis – par komandas efektivitāti – motivāciju, savstarpējo uzticību, sadarbību un novērtēšanu.

Sporta foruma noslēgumā varēs sekot divām paneļdiskusijām – par sportu kā kustību un veselības pamatu jebkurā vecumā. Tajās dzirdēsiet gan kardiologu Andreju Ērgli, gan sporta ārstu Jāni Kaupe, fizioterapeitus, ārstus.