Aizķeršanās pirms debijas Eirokausos: 'Auda' jānomaksā parādi VID

Lai saņemtu licenci spēlēšanai Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Konferences līgā, futbola klubam "Auda" līdz 15.maijam jānomaksā parādsaistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID), vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Pieci Latvijas klubi saņēmuši UEFA licenci dalībai 2023./2024.gada sezonas Eiropas klubu sacensībās, lēmusi Latvijas Futbola federācijas (LFF) Klubu licencēšanas Pirmās instances padome. "Auda" klubam licence piešķirta ar atsevišķu nosacījumu, dodot laiku nepilnību novēršanai.

Izvērtējot pretendentu iesniegto dokumentāciju un klubu licencēšanas ekspertu atzinumus, UEFA licence piešķirta "Valmierai" dalībai UEFA Čempionu līgā, kā arī "Riga", RFS un "Auda" komandām UEFA Eiropas Konferences līgā, savukārt SFK "Rīga" - dalībai UEFA Sieviešu Čempionu līgā.

Attiecībā uz "Auda" klubu konstatētas organizācijas parādsaistības pret VID, tāpēc klubam licence piešķirta ar nosacījumu, ka līdz 15.maijam tiek veikta parādu samaksa.

Latvijas čempione "Valmiera" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks no pirmās kārtas, "Riga" un RFS no pirmās kvalifikācijas kārtas uzsāks savu ceļu UEFA Eiropas Konferences līgā, bet "Auda" kā Latvijas kausa ieguvējiem šajā turnīrā starts paredzēts no otrās kvalifikācijas kārtas. Abiem turnīriem pirmās un otrās kārtas izlozes paredzētas 20. un 21.jūnijā.

UEFA Sieviešu Čempionu līgā valsts čempione SFK "Rīga" iesaistīsies ar pirmās kārtas sabraukuma turnīru, kam izloze paredzēta 30.jūnijā.