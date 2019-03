Andrejs Štolcers uzsācis trenēt ambiciozu klubu eksotiskajā Honkongā

Jau četras spēles Honkongas premjerlīgā galvenā trenera amatā aizvadījis bijušais Latvijas izlases futbolists Andrejs Štolcers, kurš pilda gan šo amatu, gan kļuvis par tehnisko direktoru sporta kluba "Eastern" futbola komandā. Kā sarunā ar portālu “Delfi” teica vienīgais ārzemju treneris Honkongas spēcīgākajā līgā, kluba mērķi ir tikai paši augstākie - uzvarēt vietējā līgā, kas ļauj kvalificēties Āzijas Čempionu līgai.

Štolcers, kurš savas futbolista karjeras laikā nospēlējis 81 spēli Latvijas izlases rindās, kā arī trīs mačus Maskavas "Spartak" sastāvā UEFA Čempionu līgā, trenera arodu piekopj jau kopš 2009. gada. Ja sākotnēji uzbrūkošais pussargs kā spēlējošais treneris strādāja Latvijas futbola virslīgas klubā “Olimps”, tad vēlāk viņa karjera turpinājusies ārpus dzimtenes.

Treneris strādājis ar jauniešiem Lielbritānijā, tai skaitā futbolista karjeras laikā pārstāvētajā “Fulham” sistēmā, kā arī bijis galvenais treneris Portugālas zemāko līgu klubā “Grupo Sportivo de Loures”.

“Biznesa partneris, ar kuru tagad arī strādāju Honkongā, jau pirmīt bija palīdzējis aizbraukt uz Portugāli. Pēc tam atgriezos atpakaļ Anglijā, kur strādāju “Fulham” klubā ar jauniešiem, bet tagad esmu jau nokļuvis Honkongā. "Eastern" komandai bija cits treneris, vienīgā sieviete profesionālā vīriešu futbolā [Čana Juandžina, kura kļuva par pirmo sieviešu galveno treneri kāda kontinenta spēcīgākajās sacensībās, šajā gadījumā Āzijas Čempionu līgā]. Atbraucu janvārī, pagāja dažas ne tik veiksmīgas spēles, un klubs nolēma man piedāvāt galvenā trenera pozīciju. Saistība ar komandu bija jau sen. Ķīnā arī esmu strādājis un gaidīju brīdi, kad sekos kāds piedāvājums.” telefonsarunā stāstīja Štolcers.

Klubs pirmo spēli jaunā trenera vadībā aizvadīja 17. februārī, kad komanda piekāpās turnīra tabulas konkurentiem "Southern" ar rezultātu 1:4. Sekojošās spēlēs komandas sniegumam bijusi pozitīva tendence - vēl viens zaudējums, neizšķirts, bet visbeidzot 17. martā jau uzvara ar rezultātu 5:0 pret "Hoi King" vienību.

“Spiediena par rezultātiem vēl nav, jo tikko esmu atnācis un vēl mēģinu uzstādīt savu spēles manieri. Traucē arī savainojumi. Centrālais aizsargs, brazīlietis spēlē jau no paša sezonas sākuma ar lauztu labo roku. Mēs šobrīd nodarbojamies ar spēlētāju selekciju, līdz ar to kluba vadība bijusi saprotoša. Ambīcijas gan katru gadu saglabājas tādas pašas - jākļūst par čempioniem,” klāstīja 44 gadus vecais latvietis.

Vietējā premjerlīgā sacenšas desmit klubi, kuri čempionātā izspēlē 18 spēles jeb divreiz tiekas ar katru pretinieku. "Eastern" vienība šobrīd atrodas piektajā vietā ar 23 punktiem, bet pirmais četrinieks izvietojies starp 30 un 27 punktiem, katram atpaliekot no priekšā esošās komandas pa vienu punktu. Latvieša vadītājai vienībai gan trīs no četrām atlikušajām spēlēm jāaizvada pret čempionāta tabulā zemāk esošām komandām, kas dod izredzes pakāpties augstāk.

“Daži komandas futbolisti spēlē savās nacionālajās izlasēs. Viens futbolists, piemēram, spēlē Filipīnu izlasē [Džordans Džarviss]. Vietējie futbolisti spēlē diezgan labā līmenī, bet viņiem vajag uzlabot fizisko sagatavotību, ko tagad arī darām. Ne sevišķi viņiem patīk ar to nodarboties, jo šeit ir diezgan karsti laikapstākļi, kuros grūti trenēties. Turklāt pārsvarā trenējāmies uz mākslīgā seguma. Rodas diezgan sarežģīts efekts, jo nāk karstums gan no laukuma, gan no augšas,” skaidroja treneris, kurš norādīja, ka spēles gan atļauts aizvadīt vien uz dabīgā seguma.

Vietējo komandu problēmas kaut cik pielīdzināmas arī realitātei Latvijā. Trenerim jāuztraucas ne tikai par to, kā saglābt futbolistu veselību, pārejot no mākslīgā seguma uz dabīgo, bet arī par kvalitatīvu vietējo spēlētāju atlasi leģionāru kvotu dēļ. Katra komanda drīkst pieteikt vien sešus ārzemju futbolistus.

“Mums komandā spēlē daži brazīlieši, bet vienlaikus laukumā var izmantot četrus leģionārus. Notiek arī “Sapling” kausa sacensības, kur obligāti jāizmanto divi futbolisti līdz 21 gadu vecumam. Vēlētos tajās pozīcijās labākus spēlētājus, bet to nevari atļauties. Vismaz četrus šādus jauniešus jātur komandā, kaut gan skaidrs, ka varētu tā arī nedarīt. Honkongā ir problēmas ar jauniešiem, jo nav attīstītas labas akadēmijas,” teica Štolcers.

Speciālists ar klubu noslēdzis līgumu pēc sistēmas 1+1, kas pagaidām nozīmē iespēju aizvadīt sezonu līdz tās noslēgumam galvenā trenera amatā, bet pēc tam klubam spriest, vai turpināt sadarbību.

“Pie mums jau atbraucis viens futbolists no Portugāles. Kad atvērsies transfēru logs, tad spriedīsim, kā mainīt sastāvu nākamajai sezonai. Pēc 18. maija [sezonas pēdējās spēles] braukšu uz Spāniju un Portugāli, lai meklētu spēlētājus. Mums vajag uzvarēt savā līgā, lai tiktu uz Čempionu līgu. Tur ir diezgan augsts līmenis, kam vajadzēs kvalitatīvus spēlētājus,” situāciju iezīmēja “Eastern” galvenais treneris.

Lai gan leģionāru ierobežojumi vairākās Āzijas valstīs klubiem piespiež rēķināties tikai ar konkrētu ārzemju spēlētāju skaitu, Čempionu līgas vadošo futbolistu kvalitāte nav apšaubāma. Itālijas izlases futbolisti Graciāno Pelle un Sebastians Džovinko, kā arī Brazīlijas valstsvienības pussargs Paulinju saucami par turnīra vienām no lielākajām zvaigznēm.

Tieši 2017. gada Āzijas Čempionu līgas grupu turnīrā "Eastern", pateicoties kluba pirmajam triumfam vietējā līgā, varēja izmēģināt spēkus pret Paulinju pārstāvēto Ķīnas grandu Guandžou "Evergrande". Honkongieši pretiniekiem piekāpās ar 0:6 un 0:7, brazīlietim abās spēlēs kopā gūstot trīs vārtus. "Eastern" vienība vienīgo punktu nopelnīja, spēlējot neizšķirti 1:1 pret Kavasaki "Frontale" komandu no Japānas.

“Honkongas līgā varētu teikt, ka ir četras komandas, kuras savstarpēji var konkurēt budžeta ziņā. Mūsu komandas budžetu nevaru nosaukt, jo mūsu klubā vēl ir basketbola komanda. Mūsu firma ir ļoti liela un bagāta, bet komandai nav konkrēts budžets. Mēģinu kluba vadībai uzsvērt, ka, lai tiktu uz Čempionu līgu, mums nepieciešami labi spēlētāji. Jāsaprot, ka varbūt arī jāpērk spēlētāji. Kluba vadībai attiecīgi jāizlemj, vai viņi grib tam tērēt naudu. Pagaidām skaidrības nav. Redzēsim, kā iziesim gaidāmo transfēru logu. Šobrīd meklējam labus un kvalificētus leģionārus,” nākotni ieskicēja Latvijas treneris.