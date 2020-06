Apstiprinātas izmaiņas futbola virslīgas čempionāta reglamentā

Gaidot jaunās "Optibet Virslīgas" futbola čempionāta sezonas sākumu, apstiprinātas vairākas izmaiņas sacensību reglamentā, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Latvijas Futbola federācija (LFF) cer uz drīzām izmaiņām saistošajos valstiskajos rīkojumos, kas ļautu valsts augstākās futbola līgas sezonu uzsākt 15. jūnijā. Turnīra sākums tika atlikts Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmē.

Īstenojoties pašlaik aktuālajai iecerei sacensības uzsākt 15. jūnijā, lemts grozīt reglamentu, nosakot, ka virslīgas čempionāts notiek trīs apļos no jūnija līdz novembrim iepriekš paredzēto četru apļu vietā.

Pēc virslīgas klubu ierosinājuma un pēc apstiprinājuma saņemšanas no Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) virslīgas čempionāta spēlētāju vasaras pāreju periods tiek noteikts no 20. jūlija līdz 1. septembrim, pagarinot to no četrām līdz sešām kalendārajām nedēļām. Savukārt līdz 15. septembrim pagarināta brīvo aģentu pieteikšana, pamatojoties uz virslīgas reglamentā noteikto kārtību.

Ja tiek pieņemts valstisks lēmums par virslīgas čempionāta uzsākšanu 15. jūnijā, reglamentā iekļaujams punkts, kas atļautu virslīgas klubiem papildus jau pieņemtajam lēmumam par pieteikumu aktualizēšanu līdz 8. jūnijam papildus pieteikt ne vairāk kā četrus brīvos aģentus. Līdz minētajam datumam var pieteikt tos spēlētājus, kuriem profesionālais līgums ir beidzies vai lauzts līdz iepriekšējā pāreju perioda beigām (6. martam). Papildus tam tos spēlētājus, kuriem ir lauzts līgums sakarā ar "Covid-19" izplatību, var pieteikt kā brīvos aģentus arī tad, ja viņiem līgums ir beidzies pēc 6. marta (starptautisko pāreju gadījumā - ar FIFA atļauju).

Tāpat virslīgas čempionāta reglaments tiek papildināts, nosakot, ka čempionāta laikā virslīgas klubi var papildus pieteikt arī tos spēlētājus, kuri ir iekļauti virslīgas dublieru čempionāta pieteikumā.

Savukārt citu valstu federāciju sagatavoto spēlētāju reģistrēšanas naudas fonda darbības ietvaros papildus noteikts koeficients 0,5 par tiem spēlētājiem, kuri virslīgas čempionāta spēlēs aizvada no 15 līdz 29 minūtēm.

Minētās izmaiņas apstiprinātas LFF Klubu sacensību komitejā un guvušas LFF valdes akceptu.

Jautājumi attiecībā uz citu turnīru izspēles kārtības un saistošo reglamentu izmaiņām tiks lemti atsevišķi, ņemot vērā to, ka pārējo sacensību sākums būs iespējams ne ātrāk kā 2-3 nedēļas pēc tam, kad šo turnīru spēlētājiem tiks dota valstiska atļauja aizvadīt pilnvērtīgus treniņus bez distances ievērošanas.