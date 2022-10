Ar diviem Kroļļa vārtiem 'Valmieras' futbolisti svin uzvaru virslīgas mačā

Turnīra līdervienība "Valmiera" sestdien savā laukumā ar diviem Raimonda Kroļļa gūtiem vārtiem svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 32.kārtas spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Valmiera" svarīgā cīņā par čempionu titulu ar 2:1 (1:1) pieveica "Auda" futbolistus.

11.minūtē vadībā ar 11 metru soda sitienu izvirzījās "Auda", "pendeli" realizējot Georgijam Minčevam.

Atspēlējās mājinieki septiņas minūtes vēlāk, kad pēc Papes Fala piespēles vārtus guva čempionāta labākais "snaiperis" Raimonds Krollis, gūstot savus 21.vārtus sezonā.

51.minūtē ar vēl vieniem gūtiem vārtiem Krollis sagādāja "Valmierai" uzvaru ar 2:1.

Ņemot vērā incidentu ar pirotehnikas izmantošanu iepriekšējā mājas spēlē, šo cīņu valmierieši aizvadīja tukšu tribīņu priekšā.

Vidzemes komanda līdz sestdienai nebija zaudējusi četrās spēlēs pēc kārtas, svinot trīs pārliecinošas uzvaras un reizi spēlējot neizšķirti ar "Daugavpili". Latvijas kausa finālistei "Auda" nesen bija četru uzvaru sērija, pēc kā tika zaudēts tukumniekiem un spēlēts neizšķirti ar RFS.

Jurģa Kalna vadītajai komandai šajā mačā nevarēja palīdzēt viens no līderiem japāņu pussargs Daisuke Jokota, kurš iepriekšējā spēlē tika noraidīts no laukuma.

Savstarpējās spēlēs pirmajos divos apļos ar divu vārtu pārsvaru uzvarēja "Valmiera", bet trešajā aplī tika fiksēts neizšķirts 1:1. Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pārāki bija "Audas" futbolisti, kuriem pēcspēles sitienu sērijā uzvarošo "pendeli" realizēja Aleksejs Saveļjevs.

Dienas otrajā spēlē "Liepāja" savā laukumā ar 5:1 (3:0) pieveica "Metta" futbolistus.

Jau piektajā minūtē rezultāts bija 2:0. Pirmajā minūtē vārtus guva Nemanja Belakovičs, bet piektajā minūtē pie viņa atlēkušo bumbu soda laukumā vārtos raidīja Gotjē Mankenda.

Pretuzbrukumā, no soda laukuma kreisās puses bumbu vārtu tālajā stūrī pa zemi raidot Žordi Saladio, mājinieki 31.minūtē panāca 3:0.

Vienus vārtus "Metta" ātri atguva otrā puslaika sākumā. 48.minūtē pēc brīvsitiena no kreisās laukuma malas bumbu soda laukumā adresēja Žans Zambgala, vēl tālāk bumbu pasita Moamets Korea, bet ar galvu to vārtos no tuva attāluma raidīja Artjoms Puzirevskis - 1:3.

4:1 tapa 79.minūtē, kad laukuma vidū Dodo atņēma bumbu pretiniekam, Mankenda ar tālu piespēli pa zemi izvirzīja vienatnē pret viesu vārtsargu Ņikitu Parfjonovu Belakoviču, kurš raidīja bumbu vārtu tālajā stūrī.

Divas minūtes vēlāk vēl vienā pretuzbrukumā pēc Belakoviča piespēles no soda laukuma kreisās puses likās, ka vārtus no vārtsarga laukuma līnijas guva Lukass Villela, taču statistikā tie ieskaitīti Nikam Kapunam.

Liepājnieki bija uzvarējuši divos mačos pēc kārtas, abos kopā gūstot astoņus vārtus. Turpretī "Metta" komandai līdz sestdienai bija četru zaudējumu sērija un pēdējās divās cīņās ielaisti desmit vārti.

Rīdziniekiem laukumā nevarēja doties iepriekšējā mačā sarkano kartīti saņēmušais vārtsargs Jānis Beks.

Pirmajā aplī "Liepāja" uzvarēja ar 5:1, otrajā vēju pilsētas futbolistu pārākums bija krietni mazāks (1:0), bet iepriekšējā cīņā "Metta" izlaida no rokām divu vārtu pārsvaru, un duelis noslēdzās neizšķirti 2:2.

Svētdien notiks pastarīšu Salaspils "Super Nova" un Jūrmalas "Spartaka" duelis, RFS mājās uzņems "Tukums 2000"/"Telms" komandu, bet "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Daugavpili".

Turnīra tabulas galvgalī ar 32 mačos izcīnītiem 77 punktiem ir "Valmiera", 31 spēlē 69 punkti ir "Riga" komandai un 67 punkti - RFS futbolistiem. Ceturtā ar 63 punktiem 32 mačos ir "Liepāja", piektā ar 48 punktiem - "Auda", 31 spēlē 36 punktus sakrājusi "Tukums 2000"/"Telms" komanda, 29 punktus - "Daugavpils", 21 punkts 32 spēlēs ir "Metta", bet pa 18 punktiem 31 duelī guvis Jūrmalas "Spartaks" un Salaspils "Super Nova".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.