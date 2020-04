ASV prokuratūra: 'kukuļi' palīdzēja Krievijai un Katarai iegūt Pasaules kausa rīkošanu

Krievija un Katara piedāvāja un maksāja "kukuļus", lai iegūtu tiesības rīkot Pasaules kausa finālturnīru futbolā, uzskata ASV prokurori, kuri pirmdien izvirzīja apsūdzības FIFA korupcijas skandāla lietā.

Bruklinas tiesā uzrādītie dokumenti liecina, ka vairāki FIFA izpildkomitejas locekļi saņēmuši naudas līdzekļus, lai balsojumā veiktu vajadzīgo izvēli.

Viens no apsūdzētajiem ir bijušais FIFA viceprezidents Džeks Vorners no Trinidadas un Tobago. ASV prokurori uzskata, ka viņš savulaik saņēmis piecus miljonus ASV dolāru, lai balsojumā par 2018. gada mājvietu atbalstītu Krieviju. Laika periodā no 2010. novembra līdz 2011. gada aprīlim Vorners caur desmit ofšoru čaulas uzņēmumiem veicis vairākus pārskaitījumus uz kādu kontu, ko Trinidadas un Tobago bankā pārvaldījis pats Vorners.

Vienu miljonu ASV dolāru saņēmis Rafaels Salgvero, kurš arī balsojis par Krieviju, uzskata ASV prokuratūra.

Savukārt brazīlis Rikardu Teikšeira un paragvajietis Nikolass Leoss, kurš nomira pērnā gada augustā, saņēmuši ievērojamus naudas līdzekļus, lai savas balsis atdotu Katarai.

FIFA korupcijas skandāla ietvaros lietā apsūdzības izvirzītas arī pazīstamās kompānijas "21st Century Fox" meitasuzņēmuma "Fox International Channels" divām augstām amatpersonām – mārketinga izpilddirektoriem Ernanam Lopesam un Karlosam Martinesam. Abi vīrieši tiek vainoti krāpšanā un naudas atmazgāšanā.

Kā uzskata apsūdzētāji, Lopess un Martiness nelegāli ieguva slepenu informāciju, kas palīdzēja "Fox" iegūt Pasaules kausa spēļu raidtiesības ASV teritorijā.

2011. gadā "Fox" ieguva tiesības raidīt 2018. un 2022. gada Pasaules kausa fināturnīrus, bet šobrīd tiesības pagarinātas arī uz 2026. gada finālturnīru.

Tāpat prokuratūra uzskata, ka abas personas piekukuļojušas Dienvidamerikas futbola federāciju amatpersonas, lai iegūtu "Copa Libertadores" un citu futbola turnīru translāciju tiesības.

Krievija rīkoja prestižo Pasaules kausu 2018. gadā, bet 2022. gadā pasaules futbola spēcīgākās komandas spēlēs Katarā. Abas valstis finālturnīru rīkošanu ieguva 2010. gada decembrī, bet drīz pēc tam sākās dažādi skandāli, kas meta ēnu pār abu balsojumu godīgumu.