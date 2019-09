Austrijas futbola izlase mačā pret Latviju būs favorīte, apzinās austriešu treneris

Austrija pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra mača ar Latviju savā laukumā ir favorīte, taču uzmanīties no latviešu futbolistiem vajag, sarunā ar žurnālistiem pirms spēles Zalcburgā ceturtdien teica Austrijas izlases galvenais treneris Franko Foda.

Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien Zalcburgā 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē tiksies ar spēcīgo Austrijas valstsvienību. G apakšgrupas mačs sāksies plkst.21.45 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam TV6.

Foda zina, ka austrieši savās mājās ir spēles favorīti, taču vienlaikus vācu speciālists brīdināja no Latvijas valstsvienības: "Mēs esam labi sagatavojušies un koncentrēti trenējušies. Pēdējā laikā Latvijas izlases spēļu rezultāti nav bijuši pozitīvi. Tomēr viņi pret Poliju spēlēja ļoti konsekventi, un viņus "pārkost" poļi varēja tikai spēles beigu fāzē. Mēs rīkosimies tālredzīgi, ja nenovērtēsim pretinieka spējas par zemu un katrā mača fāzē būsim ārkārtīgi uzmanīgi. Latvija ļoti labi darbojas aizsardzībā, taču ir gatava doties arī pretuzbrukumos. Faktiski esam gatavi visiem scenārijiem, lai atkarībā no situācijas mēs varētu ideāli reaģēt un rīkoties. Mums jāmēģina ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā un labā ātrumā doties pretinieka zonā."

Komandas kapteinis pussargs Jūlians Baumgartlingers uzskata līdzīgi: "Gatavošanās spēlei noritēja ļoti mierīgi, un viss nepieciešamais bija uz vietas. Kopumā trenņprocesa pamatpakete patiešām bija pamatīga un ļāva mums optimāli sagatavoties. Pret Latviju mūsu mērķis ir dominēt no pirmās līdz pēdējai minūtei."

Svarīgākais jautājums pirms spēles ar Latviju ir, kurš stāsies mājinieku valstsvienības vārtos. "Es jau zinu, kurš tas rītdien būs, un rīt to darīšu zināmu mūsu vārtsargiem. Tikpat labi Cicans Stankovičs kā Pavao Pervans un Aleksandrs Šlāgers ir ļoti labi trenējušies. Par to es neuztraucos. Visi trīs ir labā sportiskajā formā," piebilda Foda.

Par "vienpadsmit vilkiem" dēvētā komanda kvalifikācijas ciklu iesākusi ar četriem zaudējumiem četrās spēlēs. Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvoti zaudējumi 0:3 pret Izraēlu un 0:5 pret Slovēniju.

Savukārt austrieši ciklu sāka ar zaudējumiem Polijai (0:1) un Izraēlai (2:4), bet pēc tam pārspēja Slovēniju (1:0) un Ziemeļmaķedoniju (4:1). Ar četriem vārtiem šajās spēlēs atzīmējies Marko Arnautovičs, kurš šogad spēlē Ķīnā.