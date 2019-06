Brazīlija dramatisku notikumu virpulī iekļūst 'Copa America' pusfinālā

Par "Copa America" jeb Dienvidamerikas valstu kausa izcīņas pirmo pusfināla dalībnieci ceturtdien kļuva Brazīlijas futbola izlase, kas tikai pēcspēles 11 metru sitienu sērijā spēja pieveikt mazākumā spēlējušo Paragvaju.

Spēles pamatlaiks noslēdzās bez vārtu guvumiem, pagarinājumā komandas arī "neatslēdza" pretinieku vārtus, bet "pendelēs" ar 4:3 pārāki bija brazīļi.

Par spēles lūzuma punktu varēja kļūt notikumi 54. minūtē. Roberto Firmino izgājienu pie Paragvajas soda laukuma līnijas apturēja Fabians Valbuena. Mača tiesnesis uzreiz parādīja uz 11 metru sitiena atzīmi, tomēr vēlāk devās skatīties video atkārtojumu. Pēc VAR izmantošanas tiesnesis mainīja lēmumu, kas gan neapmierināja abas komandas - "pendele" tika atcelta, jo pārkāpums bija ārpus soda laukuma, bet Valbuena saņēma sarkano kartīti, ko pirms tam soģis neparādīja futbolistam.

More VAR nonsense at the #CopaAmerica between Brazil and Paraguay. Can someone explain to me why Balbuena was sent off? pic.twitter.com/uz7pkF38D9