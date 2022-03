CAS noraida Krievijas lūgumu 'iesaldēt' FIFA lēmumu

Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidījusi Krievijas prasību "iesaldēt" Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) lēmumu, kas liedz Krievijas izlasei dalību cīņā par ceļazīmi uz 2022. gada Pasaules kausa finālturnīru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina uzsāktā iebrukuma Ukrainā sporta sabiedrība ir norobežojusies no Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas. UEFA un FIFA uz laiku atstādinājusi abas valstis no dalības futbola sacensībās. Šonedēļ CAS jau atstāja spēkā UEFA lēmumu, kas liedza Maskavas "Spartak" tālāku dalību UEFA Eiropas līgā, bet tagad līdzīgi lēma par FIFA lēmumu atstādināt Krievijas izlasi no starptautiskām sacensībām.

Līdzīgi kā UEFA jautājumā, Krievija vēlējās, lai CAS "iesaldē" FIFA lēmumu, kamēr notiek pilnvērtīga lietas izskatīšana. Tas ļautu Krievijas izlasei turpināt cīņu par ceļazīmi uz 2022. gada Pasaules kausu, tomēr CAS šo prasību tagad noraidījusi.

Tādējādi Krievijas izlase nākamnedēļ Polijā nevarēs piedalīties spēlēs par ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Krievijas futbolistiem tā saucamajā Eiropas kvalifikācijas "play off" fāzes B zara pusfinālā bija jātiekas ar Poliju, bet otrā pusfinālā Zviedrija spēlēs pret Čehiju. Tagad Polija bez cīņas ir iekļuvusi šajā finālā un par ceļazīmi uz Pasaules kausu tiksies ar Zviedrijas – Čehijas spēles uzvarētāju.

CAS gan vēlāk skatīs Krievijas sūdzību, bet tas vairs nevar ietekmēt šīs spēles. Ja CAS vēlāk lems apmierināt Krievijas prasību, tad valstsvienība varēs piedalīties nākamajās starptautiskajās spēlēs vasarā.