'Chelsea' un 'Tottenham Hotspur' treneri divreiz 'saplūcas' premjerlīgas mačā

Anglijas futbola premjerlīgas 2. kārtas centrālajā spēlē divas Londonas komandas – "Chelsea" un "Tottenham Hotspur" – cīnījās neizšķirti 2:2. Šī spēle paliks atmiņā ne tikai ar dramatiskiem notikumu pavērsieniem laukumā, bet arī ārpus tā, jo mača laikā abu komandu treneri divreiz iesaistījās asos strīdos.

Spēli aktīvāk iesāka "Tottenham" komanda, taču pārsvaru ātri atguva "Chelsea", kas spēlēja savā laukumā. 19. minūtē pēc stūra sitiena ļoti skaistus vārtus guva "Chelsea" aizsargs Kalidu Kulibalī. Pirmajā puslaikā "Chelsea" kopumā izskatījās daudz pārliecinošāk, taču vairāk par vieniem vārtiem gūt nespēja.

Otrajā puslaikā spēku samēri izlīdzinājās un kvalitatīvāku sniegumu uzbrukumā demonstrēt sāka arī "Tottenham". Tas vainagojās ar Pjēra Emila Hojberga vārtu guvumu mača 68. minūtē. Tomēr aptuveni pusminūti pirms dāņa gūtajiem vārtiem laukuma otrā galā bumbu zaudēja "Chelsea" uzbrucējs Kajs Havercs. Vācietis bija neapmierināts ar faktu, ka tiesneši nefiksēja pārkāpumu "Tottenham" pussargam Rodrigo Bentankuram, kurš atņēma bumbu Havercam, veicot izklupienu.

Televīzijā pārraidītajos atkārtojumos bija redzams, ka Bentankurs trāpīja bumbai un pārkāpumu pamatoti varēja nefiksēt. Tomēr "Chelsea" spēlētāji un treneri bija nikni. Uzreiz pēc Hojberga vārtiem abu komandu vadītāji – Antonio Konte ("Tottenham") un Tomass Tuhels ("Chelsea") – iesaistījās asā vārdu apmaiņā. Kā izrādīsies vēlāk, šī bija tikai pirmā abu vīru "saplūkšanās".

Nepilnas desmit minūtes vēlāk "Chelsea" komanda atkal izvirzījās vadībā, vārtus gūstot aizsargam Rīsam Džeimsam. Likās, ka angļa vārtu guvums arī atnesīs uzvaru "Chelsea" komandai, taču kompensācijas laika pašā izskaņā pēc stūra sitiena bumbu vārtos raidīja "Tottenham" līderis Harijs Keins. Emocionālais mačs noslēdzās ar rezultātu 2:2.

Tomēr Kontes un Tuhela ķīviņos vēl bija priekšā "otrais raunds". Uzreiz pēc mača beigām Konte gāja paspiest roku Tuhelam, taču "Chelsea" treneris šķietami nebija gatavs laist vaļā itāļu speciālista roku. Tas sadusmoja Konti un abi treneri atkal sāka strīdēties. Gluži tāpat kā pirmajā reizē, trenerus izšķirt nācās tiesnešiem, kā arī abu komandu spēlētājiem un personālam.

