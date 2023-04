Divi sāpīgi rikošeti galotnē iegāž Mančestras 'United Eiropas līgas ceturtdaļfinālā

UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē savā laukumā Anglijas klubs Mančestras "United" pēc diviem ielaistiem vārtiem ar rikošeta palīdzību nospēlēja neizšķirti 2:2 (2:0) ar Spānijas vienību "Sevilla".

"United" futbolistiem spēles sākums izdevās lielisks, un Marsels Zabicers septiņu minūšu laikā pēc lieliskām Brunu Fernandeša un Antonī Marsiāla piespēlēm guva divus vārtus. Mančestras futbolisti vadībā turējās līdz pamatlaika galotnei, kad "Sevillas" uzbrukumi kļuva arvien bīstamāki.

84. minūtē soda laukumā neveiksmīgi nospēlēja Mančestras komandas aizsargs Tirels Malasia, kad no viņa pēc Hesusa Navasa sitiena bumba no asa leņķa atrada ceļu vārtos. Savukārt kompensācijas laika otrajā minūtē no Harija Magvaira galvas bumba ielidoja vārtos, kad sitienu izdarīja Jusefs en Nesiri.

Citā mačā Roterdamas "Feyenord" ar rezultātu 1:0 pieveica "AS Roma" futbolistus, vienīgos vārtus gūstot Matsam Vīferam, bet Turīnas "Juventus", pateicoties Federiko Gati precīzajam sitienam, ar 1:0 pieveica Lisabonas "Sporting".

Savukārt Leverkūzenes "Bayer" cīnījās neizšķirti 1:1 ar "Royale Union" vienību no Beļģijas.

UEFA Konferences līga

Ceturtdien risinājās arī UEFA Konferences līgas ceturtdaļfināl, un tajā Florences "Fiorentina" izbraukumā ar rezultātu 4:1 (2:1) pārspēja Poznaņas "Lech".

Florences komanda izvirzījās vadībā pēc spēlētām četrām minūtēm, kad ar precīzu sitienu izcēlās Arturs Kabrals, bet pēc 16 minūtēm rezultāts tapa neizšķirts, pateicoties Kristofera Veldes vārtiem. Četras minūtes pirms puslaika beigām vienu vārtu pārsvaru "Fiorentina" atguva Nikolass Gonsaless.

Otrajā puslaikā viesu pārsvaru līdz trīs vārtiem palielināja Džankomo Bonaventura un Žonatans Ikonē.

Citā mačā Briseles "Anderlecht" savā laukumā ar 2:0 (1:0) uzvarēja Nīderlandes komandu Alkmāras AZ, mājinieku labā vārtus gūstot Maiklam Murillo un Madžidam Ašimeru.

Vēl "Basel" mājās ar 2:2 (1:2) spēlēja neizšķirti pret "Nice". Mājinieku rindās divas reizes precīzs bija Zeki Amduni, bet Nīcas vienībā ar diviem vārtiem izcēlās Terems Mofi.

Savukārt Vesthemas "United" viesos nespēja nosargāt pārsvaru un ar 1:1 (1:0) maču pret "Gent" noslēdza neizšķirti. Pirmajā puslaikā viesus vadībā izvirzīja Denijs Ingss, kamēr otrajā puslaikā neizšķirtu panāca Igo Koipers.

Atbildes mači paredzēti 20.aprīlī, pusfinālu sasniedzot uzvarētājai abu spēļu summā.