ES Tiesai jāvērtē UEFA noteiktās vietējo spēlētāju kvotas futbola klubos

Tiesnesis no Beļģijas lūdzis Eiropas Savienības (ES) Tiesai izvērtēt Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) noteiktās vietējo jeb asociācijā sagatavoto spēlētāju kvotas klubos.

Tiesai jāizvērtē, vai UEFA noteikumi, kuru mērķis ir aizsargāt jaunos vietējos talantus, nav pretrunā 27 valstu veidotā bloka tiesību normām par brīvu darbaspēka kustību un konkurenci.

2005.gadā UEFA pieņemto noteikumu mērķis cita starpā ir ierobežot turīgo klubu iespējas piesaistīt spēlētājus no visas Eiropas. Beļģijā šī norma tika apstrīdēta tiesā kā komandu izvēles iespēju un darba tiesības ierobežojoša.

ES Tiesai lietu pārsūtīja tiesnesis no pirmās instances tiesas Briselē.

Prasību Beļģijas tiesā iesniedza Antverpenes "Royal" un toreizējais kluba spēlētājs Liors Pefaelovs no Izraēlas. Prasība vērsta pret Beļģijas Futbola asociāciju par vietējo spēlētāju kvotas noteikšanu kluba pamatsastāvā un konkrētās spēles sastāvā.

Beļģijā kluba sastāvā ir jābūt 25 vismaz 21 gadu sasniegušiem spēlētājiem, kuru vidū astoņiem ir jābūt vietējās izcelsmes futbolistiem. Savukārt katras spēles pieteikumā jābūt vismaz sešiem vietējiem spēlētājiem.

Antverpenes kluba un 35 gadus vecā Refaelova advokāti uzstāj, ka tādas kvotas ierobežo klubu iespējas pieņemt spēlētājus, izvēlēties spēlētājus, bet spēlētājiem tiek ierobežotas iespējas parakstīt līgumus, liecina ziņu aģentūras "The Associated Press" rīcībā esošie tiesas dokumenti.

Viens no argumentiem tiesā ir tas, ka vietējo spēlētāju kvotas ir valstu ar lielāku iedzīvotāju skaitu interesēs, jo to klubiem ir lielāks potenciālo spēlētāju skaits. Beļģijā ir 11,5 miljoni iedzīvotāju.

Beļģijas Futbola asociācija vietējo spēlētāju kvotas klubiem noteikusi kopš 2011.gada.

Augstākā futbola līga Beļģijā pirmdien paziņoja, ka netiek izskatīta atteikšanās no vietējo spēlētāju kvotām spēļu sastāva pieteikumos.

"Pro League" vadītājs Pjērs Fransuā uzsvēra, ka Beļģijas valstsvienībai nebūs augstu sasniegumu nākotnē, ja vietējiem spēlētājiem nebūs iespējas spēlēt valsts augstākajā līgā.

Kopš 2009.gada klubiem, kas piedalās UEFA sacensībās, 25 spēlētāju pieteikumā ir jābūt astoņiem vietējiem spēlētājiem neatkarīgi no viņu nacionālās piederības. Spēļu sastāvu pieteikumiem šādas kvotas nav noteiktas.

Vismaz četriem no vietējiem spēlētājiem ir jābūt tādiem, kuri vecumā no 15 līdz 21 gadam vismaz trīs gadus pavadījuši konkrētā kluba sistēmā. Līdz četriem spēlētājiem var būt no citas tās pašas valsts kluba sistēmas.

2008.gadā Eiropas Komisija pieņēma UEFA vietējo spēlētāju kvotas, jo noteikumos nav ierobežota spēlētāju valstiskā piederība.

ES Tiesa pašlaik jau izskata vienu prasību saistībā ar futbolu - Madrides "Real, "Barcelona", Turīnas "Juventus" un citu Eiropas futbola grandu vēlmi izbeigt UEFA un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) monopolu starptautisku sacensību organizēšanā.

1995.gadā ES Tiesa pieņēma tā saukto Bosmana lēmumu, kas aizliedza pieprasīt transfēra summas par spēlētājiem, kuru līgums ar klubu ir beidzies, un ierobežoja spēlētāju, kuri nav ES valstu pilsoņi, tiesības spēlēt ES.

Viens no Žana Marka Bosmana advokātiem Žans Luī Dipons tagad ir Antverpenes "Royal" juristu komandā. Viņš un beļģu advokāts Martins Hisels sadarbojas arī ar klubiem, kas vēlējās veidot Eiropas futbola Superlīgu.