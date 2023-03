'Euro 2024' kvalifikācija: Francija sagrauj Nīderlandi, Lukaku gūst 'hat trick' uzvarā pār Zviedriju

Francijas vīriešu futbola izlase piektdien 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā spēlē divu kontinenta grandu mačā sagrāva Nīderlandi.

"Stade de France" stadionā notikušajā mačā Francijas futbolisti bija pārāki ar rezultātu 4:0 (3:0).

Jau spēles otrās minūtes noslēgumā bumbu Nīderlandes izlases vārtos raidīja Antuāns Grīzmans, kurš sekmīgas sadarbības noslēgumā izpildīja netveramu sitienu no apmēram 13 metriem. Piespēli Grīzmanam atdeva Francijas izlases jaunais kapteinis Kiljans Mbapē, kurš turpmākajā cīņas gaitā izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem.

Astotajā minūtē pēc soda sitiena nīderlandieši nesavaldīja bumbu pie saviem vārtiem, kas Dajo Upamekano ļāva panākt 2:0. Tuvu puslaika vidum, 21.minūtē, pēc vēl vienas veiksmīgas sadarbības Mbapē nonāca viens pret vārtsargu Jasperu Sillesenu un nostiprināja pasaules vicečempioniem vadību.

Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Mbapē ar vairākām meistarīgām pauzēm izraustīja pretinieku aizsardzību un pēc nonākšanas soda laukumā sita bumbu mērķī - 4:0.

Kompensācijas laika pēdējā, ceturtajā minūtē pēc Upamekano spēles ar roku uz Francijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" izpildīja Memfiss Depajs, kura viegli sisto bumbu Maiks Meņāns atvairīja.

Otrā B grupas cīņā Grieķija viesos ar rezultātu 3:0 (2:0) uzvarēja Gibraltāru. Vārtus grieķiem guva Georgs Masurs, Manolis Sjopis un Anastasijs Bakasets.

B grupās spēlēs arī Īrija.

ehijas vīriešu futbola izlase piektdien 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā mačā pārliecinoši uzvarēja Poliju.

Mačs Prāgā noslēdzās ar rezultātu 3:1 (2:0) mājinieku labā.

Laukuma saimnieki maču sāka jaudīgi - jau spēles 28.sekundē Ladislavs Krejčī pēc auta iemetiena soda laukumā uzvarēja gaisa divcīņu un guva vārtus. Čehiem ar to nebija gana un Tomāšs Čvančara pēc nepilnām divām minūtēm, saņemot piespēli no kreisās malas, izpildīja precīzu raidījumu no tuvas distances - 2:0.

Mača 64.minūtē poļi soda laukumā nepieskatīja Janu Kuhtu, kurš netraucēts guva trešos vārtus čehu labā. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām pēc stūra sitiena vienus vārtus atguva Damjans Šimaņskis.

Otrā E grupas spēlē Moldova mājās izrāva neizšķirtu 1:1 (0:1) pret Fēru salām. Viesus 27.minūtē vadībā izvirzīja Madss Mikelsens, bet četras minūtes pirms pamatlaika beigām ar precīzu 11 metru soda sitienu 1:1 panāca Jons Nikolaesku.

Albānija šajā spēļu kārtā nepiedalās.

Romelu Lukaku gūstot trīs vārtus, Beļģijas vīriešu futbola izlase piektdien izcīnīja uzvaru 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā spēlē.

Beļģijas futbolisti Stokholmas pievārtē notikušajā mačā ar rezultātu 3:0 (1:0) uzvarēja Zviedriju.

Mača 35.minūtē beļģus vadībā izvirzīja Lukaku, kurš pēc Dodi Lukebakio centrējuma soda laukumā uzvarēja "otrajā stāvā" un ar galvu raidīja bumbu tīklā. Šo pašu futbolistu sadarbība 49.minūtē atnesa beļģiem otros vārtus, Lukaku ar sitienu no vārtu priekšas panākot 2:0.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas septiņas minūtes, Johans Bakajoko uz vārtsarga laukuma līniju piespēlēja Lukaku, kurš pirms došanās uz maiņu nokārtoja sev "hat-trick".

Zviedrijas izlasē mača 73.minūtē no rezervistu soliņa iesaistījās Zlatans Ibrahimovičs, taču pieredzējušais uzbrucējs neglāba laukuma saimniekus no zaudējuma. Ibrahimovičs 41 gada piecu mēnešu un 21 dienas vecumā kļuva par visu laiku vecāko futbolistu, kurš piedalījies Eiropas čempionātu kvalifikācijas spēlēs.

Vēl F apakšgrupā piektdien Austrija mājās ar 4:1 (2:0) uzvarēja Azerbaidžānu, austriešiem divus vārtus gūstot Marcelam Sabiceram un vienus - Mihaelam Gregoričam un Kristofam Baumgartneram, bet viesiem izceļoties Eminam Mahmudovam. Vēl F apakšgrupā spēlēs Igaunija.

G apakšgrupā Serbija mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja Lietuvu, vārtus 16.minūtē gūstot Dušanam Tadičam un 53.minūtē pēc Tadiča piespēles - Dušanam Vlahovičam.

Vispirms šajā grupā Melnkalne viesos ar 1:0 (0:0) guva virsroku pār Bulgāriju, kuru 70.minūtē sarūgtināja Nikola Krstovičs. Šajā apakšgrupā spēlēs arī Ungārija.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.