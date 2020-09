Futbola federācija vairos aktivitāšu pieejamību bērnudārza vecuma bērniem

Latvijas Futbola federācija (LFF) laidusi klajā jaunu un unikālu projektu – bezmaksas programmu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm, kas ļaus ar futbola palīdzību bērniem nodrošināt papildus fiziskās aktivitātes un iepazīt sportu kā pievilcīgu mācību līdzekli, ziņots federācijas mājaslapā.

Programmas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes, kas pieteiksies dalībai projektā, atvēl savas telpas nodarbībām, kuras bērniem organizē LFF sadarbībā ar vadošajiem jauniešu futbola klubiem un to treneriem. Bērniem tiek dota iespēja piedalīties vismaz divās nodarbībās mēneša ietvaros jeb vismaz 16 reizes visa projekta garumā. Iesaistīto bērnu vecums – no četriem līdz septiņiem gadiem.

Katra pirmsskolas izglītības iestāde, kas piedalās projektā, lietošanai no LFF iegūst bezmaksas sporta inventāru – futbola vārtus, bumbas, vingrošanas riņķus un citus piederumus. Pedagogu rīcībā nonāks LFF izstrādāts fizisko aktivitāšu metodiskais materiāls, savukārt bērni tiks pie īpašām darba burtnīcām, lai bagātinātu savas zināšanas un izpratni par aktīvu dzīvesveidu. Tāpat katram projektā iesaistītajam pedagogam tiek nodrošināta dalība īpašos Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) kursos, iegūstot sertifikātu par masu sporta pasākumu organizēšanu.

Dalībai projektā var pieteikties līdz 50 Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un līdz 25 futbola klubiem. Klubiem pieteikšanās iespējama no 15. līdz 27. septembrim, savukārt Rīgas pašvaldības izglītības iestādes projektam varēs pieteikties no 17. līdz 27. septembrim pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta. Visa saistošā informācija un pieteikšanās pieejama vietnē "www.lff.lv/bernudarziem".

Futbola nodarbības Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs plānots organizēt no 5. oktobra līdz 2021. gada 28. maijam, kad visi projekta dalībnieki pulcēsies īpašā noslēguma festivālā "Elektrum" Olimpiskajā centrā.

"Šāda programma ir ilgi gaidīta un lolota LFF iecere, kas kalpo uzreiz vairākiem būtiskiem futbola un veselīga dzīvesveida attīstības aspektiem," pauž LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļas vadītāja Ņina Travkina. "Pirmkārt, bērnudārza vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja kvalificētu speciālistu uzraudzībā bagātināt savu ikdienu ar sportiskām aktivitātēm. Fizisko nodarbību pieejamība un regularitāte bērniem un jauniešiem ir sabiedrībā plaši apspriests jautājums, un šī programma ir kā solis virzienā un plašāku, daudzveidīgāku un pārdomātāku sportisko aktivitāšu kopumu izglītības iestādēs.

Otrkārt, bērni ar futbola palīdzību – gan pašās nodarbībās, gan strādājot ar darba burtnīcām – varēs labāk iepazīt, kāda ir aktīva dzīvesveida nozīme viņu ikdienā un stipras veselības uzturēšanā. Programma bērniem palīdzēs iemīlēt sportu un izglītoties. Treškārt, šāds projekts vairo pašmāju futbola klubu iespējas nodibināt ciešāku saikni ar pirmsskolas izglītības iestādēm, lai tiem bērniem, kuriem šīs papildu nodarbības radīs interesi par futbolu, būtu ātrs un viegls ceļš uz pievienošanos attiecīgā kluba treniņiem."