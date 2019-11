Gauračam vārti karjeras pēdējā spēlē; futbola laukumu pamet arī Sokolovs

Pieredzējušais futbolists Edgars Gauračs sestdien savā pēdējā karjeras spēlē izcēlās ar vārtu guvumu, tomēr Jūrmalas "Spartaks" nespēja iegūt ceļazīmi uz UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīru, kamēr "Daugavpils" vienībā savu pēdējo maču aizvadīja Jurijs Sokolovs.

"Daugavpils" mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (0:1) ar "Jelgavu".

Vārtus "Jelgavas" labā guva Artjoms Osipovs un Ingus Grīnbergs, bet Renārs Rode bumbu raidīja savos vārtos. "Daugavpils" komandā precīzi sita Namdi Činonso Ofors.

Spēles 27.minūtē Mate Cincadze izdarīja spēcīgu sitienu, tomēr vārtsargs to spēja "izvilkt" no vārtu stūra, nosargājot vārtus neskartus. Mājinieki divas minūtes vēlāk nespēja iegūt labu sitienu pozīciju pretinieku soda laukumā, aizsargiem bloķējot sitienus. 33.minūtē jelgavnieks Maksims Votinovs izpildīja brīvsitienu no aptuveni 20 metriem, bet viņa raidījumu atsita Daņilo Kučers.

Viesiem līdz puslaika beigām izdevās atklāt spēlēs rezultātu, jo 37.minūtē mājinieku aizsargs paskrēja garām bumbai, bet Osipovs šo iespēju izmantoja un no 11 metriem ar spēcīgu sitienu panāca 1:0. Mājinieki atbildi parādā nepalika, un piecas minūtes vēlāk pēc Andreja Kovaļeva centrējuma no laukuma labās malas soda laukumā nepiesegts palika Ofors, kurš centās aizsniegties līdz bumbai, taču to viņam liedza Rode, no kura ķermeņa bumba arī ielidoja vārtos.

Otrā puslaika pašā sākumā Igors Kozlovs no aptuveni 12 metriem izdarīja spēcīgu sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, tomēr Kučers spēja nosargāt vārtus neskartus. Vārtsarga sniegums tika novērtēts otrā laukuma pusē, jo pēc Kovaļeva centrējuma soda laukumā lielisku pozīciju ieguva Ofors, kurš prata ar auguma vidusdaļu ievirzīt bumbu vārtos, panākot 2:1 mājinieku labā. Viesi 61.minūtē atbildēja ar bīstamu sitienu, tomēr tas atdūrās pret vārtu stabu.

Atlikušajā laikā abas komandas vairākkārt apdraudēja pretinieku vārtus, tomēr veiksmīgāki bija viesi, jo Grīnbergs jau pamatlaika pēdējā minūtē izrāva neizšķirtu

Daugavpiliešiem šī spēle vairs neko neizšķīra, jo skaidrs, ka šo sezonu nāksies noslēgt astotajā vietā. Latgales vienība sezonas beigas nav aizvadījusi veiksmīgi, jo pēdējos piecos mačos izdevies tikt tikai pie vienas uzvaras, kad ar rezultātu 1:0 mājās izdevās uzvarēt "Liepāju".

Arī sestdienas pretinieki "Jelgava" sezonas izskaņu aizvadīja diezgan pieticīgi, jo pēdējos piecos dueļos izdevies izcīnīt divas uzvaras. Pēdējā no tām gūt pret pastarīti "Metta", kas jau septīto sezonu pēc kārtas aizvadīs pārspēles par vietas saglabāšanu virslīgā.

Abas komandas šosezon tikušās trīs reizes, divās no tām uzvaru izcīnot jelgavniekiem. Pēdējā komandu tikšanās reizē spēle noslēdzās neizšķirti 2:2.

Šajā spēlē "Jelgavai" nevarēja palīdzēt Daniils Hvoinickis, bet Latgales vienības rindās nebija redzams Maksims Greks.

Sokolovam šī bija 396. un arī pēdējā karjeras spēle virslīgā. Viņš ir starp pieciem visu laiku visvairāk spēļu aizvadījušajiem spēlētājiem Latvijā.

Savas karjeras laikā Sokolovs kļuvis par Latvijas čempionu, Latvijas kausa ieguvēju, kā arī Latvijas pirmās līgas čempionu. "Daugavpils" rindās Sokolovs aizvadījis 100 spēles virslīgā, kā arī 46 spēles Latvijas pirmajā līgā. Latgales komandas sastāvā viņam šajā laika posmā ir astoņi vārtu guvumi un desmit rezultatīvas piespēles.

Savukārt čempionvienība "Riga" "Skonto" stadionā ar rezultātu 4:1 (1:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaku", liedzot šai komandai dalību nākamā gada Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā.

Vārtus čempionvienības labā guva Romāns Debelko, Ivans Lukjanovs, Oļegs Laizāns un Antonijs Černomordijs. Tikmēr "Spartaka" vienībā goda vārti Edgaram Gauračam, kurš sestdien arī noslēdza savu futbolista karjeru.

Spēles pirmās 15 minūtes noritēja visai mierīgā gaisotnē, bet 18.minūtē pēc Klāva Kramēna kļūdas, pirmais pie bumbas tika Debelko, kurš ar spēcīgu sitienu no tuvas distances, trieca bumbu zem vārtu pārliktņa. Mazāk nekā divas minūtes līdz puslaika beigām pēc spēcīga sitiena bumbu noturēt nespēja Jevgēņijs Nerugals, tomēr atkārtots rīdzinieku sitiens bija neprecīzs.

55.minūtē pēc stūra sitiena bumbu tieši zem vārtu pārliktņa ar galvu raidīja Černomordijs, bet nepilnas 20 minūtes vēlāk jau 3:0 panāca Laizāns. Labā sitiena pozīcijā nonāca Debelko, bet viņa sitienu atvairīja, taču pirmais pie atsistās bumbas bija pieredzējušais Laizāns, kurš bija nekļūdīgs. Nepilnas divas minūtes vēlāk vienatnē pret vārtsargu izskrēja Lukjanovs, raidot bumbu garām vārtu vīram.

Arī atlikušajā laikā manāms pārsvars piederēja rīdziniekiem, tomēr Gauračs 82.minūtē spēja atgūt bumbu pie pretinieku soda laukuma, kritienā raidot to vārtos. Turpinājumā neviena no komandām vairs vārtus neguva, līdz ar to "Spartaks" atvadījās no iespējas piedalīties nākamā gada UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā.

"Riga" oktobra beigās pēc neizšķirta ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu nodrošināja sev uzvaru čempionātā. Rīdziniekiem sezonas izskaņa nav izdevusies, jo pēdējā uzvara svinēta septembra beigās pret "Daugavpili", savukārt iepriekšējās trīs cīņas noslēgušās ar neizšķirtu.

Tikmēr Jūrmalas komandai šī spēle izšķīra dalību nākamā gada UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā, jo "Spartaks" pirms šī mača tikai par vienu punktu atpalika no Valmieras komandas. Abas sīvākās konkurentes tikās oktobra beigās, kad jūrmalnieki piedzīvoja zaudējumu, taču pēdējā spēlē pret "Daugavpili" izdevās gūt uzvaru ar rezultātu 2:0.

"Riga" rindās šajā mačā nebija redzams Vladimirs Kamešs, bet Jūrmalas vienībā nespēlēja Ričlords Enins. Abu komandu iepriekšējās tikšanās reizes noslēgušās vienīgi ar rīdzinieku uzvarām.

Īpaša šī spēle "Spartaka" rindās bija Edgaram Gauračam, kurš aizvadīja savu pēdējo karjeras maču. Pieredzējušais futbolists par Jūrmalas kluba ģenerāldirektoru tika iecelts 2017.gada pavasarī un kopš tā laika apvieno spēlētāja un kluba amatpersonas pienākumus.

Pēdējo virslīgas kārtu izlaida RFS vienība, kas sezonu noslēdza otrajā vietā.

Ar 66 punktiem 32 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par septiņiem punktiem mazāk ir RFS. Tālāk ar 47 punktiem seko "Ventspils", bet 46 punkti ir "Valmiera Glass"/ViA vienībai, kamēr piektais ar 44 punktiem ir "Spartaks". Tikmēr 38 punktus iekrājusi "Jelgava", par punktu mazāk ir "Liepājai", bet 31 punktu ieguvusi "Daugavpils". Pēdējā ar 25 punktiem ir "Metta".

Šajā sezonā virslīgā startēja deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaida konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sestdien tika aizvadītas pēdējās virslīgas spēles, tādējādi 2018./19.gada sezona ir noslēgusies.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.