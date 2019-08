Gorkša demisijas pieprasītāja Gaideļa sievas uzņēmums saņēmis maksājumus no LFF

Latvijas Futbola federācija (LFF) vairāku gadu garumā veikusi regulārus maksājumus uzņēmumam, kuras vienīgā īpašniece ir Tatjana Gaidele – kādreizējā LFF Sacensību daļas vadītāja, tagadējā LFF valdes locekļa Artura Gaideļa sieva.

Kā portālam "Delfi" norādīja avoti, kas vēlējās palikt anonīmi, LFF ir bijuši vairāki "interesanti" līgumi par pakalpojumu vai konsultāciju sniegšanu, turklāt pakalpojumu sniegušās firmas saistītas ar LFF darbinieku ģimenēm.

Portāla "Delfi" rīcībā esošie dokumenti liecina, ka no 2015. gada aprīļa līdz pat 2018. gada aprīļa vidum LFF veikusi regulārus maksājumus SIA "TG Sports Managment", kas reģistrēts kā mikrouzņēmums ar viena eiro pamatkapitālu. Latvijas uzņēmumu komercreģistrā "TG Sports Managment" ierakstīta 2015. gada 24. martā, tās vienīgā īpašniece ir Tatjana Gaidele, bet mēnesi pēc reģistrēšanas 30. aprīlī LFF pārskaitījusi pirmos 1050 eiro šim uzņēmumam. Līgumu no LFF puses parakstījis bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, liecina portāla "Delfi" informācija. Maksājumi veikti praktiski katru mēnesi gandrīz trīs gadu laikā, bet pēdējais maksājums veikts tikai dažas dienas pirms LFF kongresa, kurā par LFF prezidentu ievēlēja Kasparu Gorkšu.

Kompānijas darbības mērķis ir norādīts "Sporta objektu darbība", bet konkrētus uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidus vai tās sadarbības partnerus atrast nav iespējams. No kompānijas apgrozījuma secināms, ka LFF bija viens no galvenajiem šīs SIA finansiālajiem ienākumiem. 2016.-2018. gadā uzņēmuma apgrozījums bijis 39 221 eiro, bet LFF šajā laika periodā pārskaitījusi 28 830 eiro.

Portālam "Delfi" neizdevās sazināties ar kompāniju "TG Sports Managment". Zvanot uz kompānijas norādīto kontakttālruni, atbildēja kāda grāmatvedības kompānija, kas ir ārpakalpojuma sniedzējs.

Savukārt Gaidels portālam "Delfi" sākumā sacīja, ka pēdējos gados neviens no viņa ģimenes un tuviem radiniekiem nav strādājis federācijā vai sniedzis pakalpojumus LFF. Vēlāk Gaidels atzvanīja un precizēja, ka sievai ir saikne ar sporta menedžmentu un bijušas sadarbības. Gaidels gan nemācēja pateikt, kādā jomā LFF un "TG Sports Managment" sadarbojušies, jo tā esot konfidenciāla informācija. Gaidels vien noteica, ka sievas kompānija organizējot sporta pasākumus.

Gaidels vairākus gadus – arī LFF maksājumu veikšanas brīdī – bija LFF Sacensību daļas vadītājs un pietuvināts toreizējai LFF vadībai. Šogad februāra beigās neilgi pirms LFF ārkārtas kongresa, kurā biedriem bija jālemj par neuzticības izteikšanu Gorkšam, Gaidels pēkšņi paziņoja par aiziešanu no LFF Sacensību daļas vadītāja amata. Futbola aprindās spekulēja, ka Gaideļa atkāpšanās bija ieplānota tieši pirms kongresa, lai satricinātu Gorkša pozīcijas.

Tomēr LFF kongresā Gorkšs izturēja neuzticības balsojumu un saglabāja amatu.

Šī gada aprīlī atkāpās vairāki LFF valdes locekļi un vēlāk vienu no vakantajām vietām valdē ieņēma tieši Gaidels. Tagad Gaidels ir viens no sešiem LFF valdes locekļiem, kas parakstīja neuzticības vēstuli Gorkšam un aicināja LFF prezidentu atkāpties no amata.