Gutkovskis atzīts par Latvijas gada futbolistu; gada futbola žurnālists – Uldis Strautmanis no 'Delfi'

Par 2021. gada Latvijas labāko futbolistu pirmoreiz karjerā nosaukts Vladislavs Gutkovskis, bet par labāko futbolisti atzīta Sandra Voitāne, kurai šāds gods ticis otro reizi pēc kārtas, paziņots tradicionālajā Latvijas Futbola federācijas (LFF) Laureātu vakarā, kurā tiks nosaukti 2021. gada Latvijas futbola izcilnieki kopumā 31 nominācijā. Starp balvu saņēmējiem bija arī portāla "Delfi" žurnālists Uldis Strautmanis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ierasts, uzvarētāji laureātu nominācijās noteikti, apkopojot plašu Latvijas futbola sabiedrības pārstāvju iesniegtās balsis. Starp balsotājiem attiecīgajās nominācijās ir LFF komitejas un valde, treneru padomes, klubu, komandu un akadēmiju pārstāvji, sporta žurnālisti un iesaistītās organizācijas.

Sandra Voitāne Latvijas labākās futbolistes balvu saņēma otro gadu pēc kārtas. Latvijas izlases kapteine valstsvienību 2021. gadā pārstāvēja septiņās spēlēs. Gadu viņa iesāka Vācijas bundeslīgas klubā SV "Meppen", jūnijā pievienojās Austrijas komandai Insbrukas "Wacker", bet šomēnes papildināja Islandes vienības IBV rindas.

Savukārt Vladislavs Gutkovskis labākā futbolista balvu saņēmis pirmoreiz karjerā, turklāt kopš 2013. gada šī ir tikai otrā reize, kad labākā futbolista balvu nesaņem vārtsarga pozīcijas spēlētājs. Latvijas izlasē pērn septiņās spēlēs viņš guva trīs vārtus, kā arī kļuvis par stabilu uzbrukuma vērtību Polijas ekstraklases komandā "Rakow".

Gutkovskis balsojumā ieguva 41 balsi, bet viņa tuvākais sekotājs ar 26 balsīm bija Roberts Uldriķis. Deviņas balsis saņēma Roberts Savaļnieks. Savukārt Voitāne balsojuma noslēgumā tika pie astoņām balsīm, apsteidzot Olgu Ševcovu ar piecām balsīm.

Kolēģu žurnālistu balsojumā par gada labāko futbola žurnālistu atzina Uldi Strautmani, kurš pēdējos gados izcēlies ar analītiskajiem rakstiem par futbola aizkulisēm. Iepriekšējos gadus šo balvu saņēma Edmunds Novickis no "sportacentrs.com".

Trešo reizi karjerā un pēc viena gada pārtraukuma par labāko telpu futbolistu Latvijā nosaukts Germans Matjušenko, bet Mihails Skuratovičs pirmoreiz atzīts par labāko pludmales futbolistu. Par Latvijas gada labāko jauno futbolistu otro reizi pēc kārtas nosaukts Raimonds Krollis, labākās jaunās futbolistes gods ticis Sofijai Gergeležiu, bet labākā jaunatnes telpu futbolista godā celts Edgars Tarakanovs. Šāda balva, kas nosaukta Raimonda Valta vārdā, pasniegta pirmoreiz.

Raimonds Krollis piektdien saņēma balvu arī kā "Optibet" Virslīgas sezonas labākais uzbrucējs. Divas čempionāta balvas saņēma Tomašs Šimkovičs – labākais pussargs un labākais spēlētājs. Virslīgas labākā vārtsarga atzinību izpelnījās Rihards Matrevics, bet par labāko aizsargu otro gadu pēc kārtas tika nosaukts Žiga Lipuščeks. Bogdans Samoilovs tika iebalsots kā "Optibet" Nākotnes līgas sezonas labākais spēlētājs.

Gada trenera tituls ticis RFS vienības stūrmanim Viktoram Morozam, sieviešu futbola sacensību labākā trenera balva piešķirta Jevgēnijam Gedertsonam, bet Artūrs Šketovs otro gadu pēc kārtas atzīts par labāko telpu futbola sacensību treneri. Jaunatnes futbolā labākā trenera gods piešķirts Andrejam Karpovam, bet Reinis Flaksis nosaukts par gada labāko jauno treneri.

Septīto reizi karjerā Andris Treimanis nosaukts par virslīgas gada labāko tiesnesi, labākā virslīgas tiesneša asistenta godā pirmoreiz celts Romans Platonovs, bet sieviešu futbolā šīs balvas saņēma attiecīgi Jeļena Jermolajeva otro reizi karjerā un Līga Didriķe ceturto gadu pēc kārtas. Pirmoreiz pasniegta labākā telpu futbola tiesneša balva, un par tās ieguvēju kļuvis Ingus Puriņš.

Īpašs gods piektdien tika izrādīts Miķelim Lenertam-Rubenim un Georgijam Smirnovam, kuri kļuva par pirmajiem LFF Zelta Goda zīmes saņēmējiem. Tāda tiek piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu pašmāju futbolā un ir augstākais apbalvojums, kas var tikt piešķirts Latvijas futbolā. Miķelis Lenerts-Rubenis ir ilggadējs sporta darbinieks un apskatnieks, savulaik viens no vadošajiem sava reģiona futbola tiesnešiem. Sarakstījis vairāk nekā desmit grāmatas, tai skaitā mācību līdzekļus futbola tiesnešiem. Latvijas Gada balvas sportā par mūža ieguldījumu saņēmējs. Georgijs Smirnovs ir viens no visu laiku labākajiem Latvijas futbolistiem, slavenās Rīgas "Daugavas" meistarkomandas spēlētājs, kur kā uzbrucējs spēlēja no 1957. līdz 1969. gadam. 1960. gada sezonā tika nosaukts starp PSRS tā gada labākajiem futbolistiem. Līdzīgu godu PSRS laikos neviens cits Latvijas klubu pārstāvis neizpelnījās.

Jaunatnes futbola nominācijas:

Jura Docenko balva (labākais jaunatnes futbola treneris/pedagogs) – Andrejs Karpovs (FS "Metta")

Gada labākais jaunais treneris – Reinis Flaksis (Rīgas Futbola skola)

Genādija Šitika balva (labākais jaunatnes futbola organizators) – "Playoff Arena"

Radošākais bērnu un jauniešu klubs – Rīgas Futbola skola

Ilmāra Liepiņa balva (jaunatnes labākais futbolists) - Raimonds Krollis ("Valmiera FC")

Latvijas jaunatnes labākā futboliste – Sofija Gergeležiu (Rīgas Futbola skola)

Raimonda Valta balva (jaunatnes labākais telpu futbolists) – Edgars Tarakanovs (TFK "Rēzekne" un FK "Raba")

Mediju nominācijas:

Balva par futbola popularizēšanu digitālajā vidē – "Valmiera FC"

Sacensību nominācijas:

Labākais virslīgas tiesnesis – Andris Treimanis

Labākais virslīgas tiesneša asistents – Romands Platonovs

Labākā tiesnese – Jeļena Jermolajeva

Labākā tiesneses asistente – Līga Didriķe

Labākais telpu futbola tiesnesis – Ingus Puriņš

Telpu futbola sacensību labākais treneris - Artūrs Šketovs (Latvijas izlase/FK "Raba")

Sieviešu futbola sacensību labākais treneris – Jevgēnijs Gedertsons (FK "Iecava")

Labākais treneris Latvijas futbolā – Viktors Morozs (RFS)

Labākais "Optibet" Nākotnes līgas spēlētājs – Bogdans Samoilovs (FK "Auda")

Specbalvas:

"Optibet" Virslīgas labākais vārtu guvējs – Leonels Vambā (FK "Spartaks")

"Optibet" Nākotnes līgas labākais vārtu guvējs - Bogdans Samoilovs (FK "Auda")

"Optibet" Virslīgas nominācijas:

Virslīgas simboliskā izlase – Rihards Matrevics ("Valmiera FC"), Roberts Savaļnieks (RFS), Žiga Lipuščeks (RFS), Vitālijs Jagodinskis (RFS), Alvis Jaunzems ("Valmiera FC"), Mikaels Soisalo ("Riga FC"), Tomašs Šimkovičs (RFS), Emersons (RFS), Tomislavs Šaričs (RFS), Raimonds Krollis ("Valmiera FC"), Leonels Vambā (FK "Spartaks")

Labākais vārtsargs – Rihards Matrevics ("Valmiera FC")

Labākais aizsargs – Žiga Lipuščeks (RFS)

Labākais pussargs – Tomašs Šimkovičs (RFS)

Labākais uzbrucējs – Raimonds Krollis ("Valmiera FC")

Labākais spēlētājs – Tomašs Šimkovičs (RFS)

Gada nominācijas:

LFF prezidenta balva – Artjoms Milovs ("LNK Industries" valdes priekšsēdētājs)

Labākais pludmales futbolists – Mihails Skuratovičs (BFS "Baltic XL Ropaži")

Labākais telpu futbolists – Germas Matjušenko (FC "Petrow" un FK "Nikars"/Latvijas izlase)

Gada futboliste - Sandra Voitāne (FC "Wacker" (Austrija)/Latvijas izlase)

Gada futbolists – Vladislavs Gutkovskis ("Rakow" (Polija)/Latvijas izlase)