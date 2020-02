Izlozē noskaidroti UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālu pāri

Pēc piektdien notikušās UEFA Eiropas līgas astotdaļfināla izlozes noskaidrojies, ka izslēgšanas turnīra otrajā kārtā pieckārtējai šī turnīra uzvarētājai "Sevilla" nāksies spēkoties ar Itālijas komandu "AS Roma".

Piektdien notika UEFA Eiropas līgas astotdaļfināla izloze, kur 15 komandas uzzināja savas pretinieces, kamēr Šveices augstākās līgas komanda "Basel" būs spiesta gaidīt līdz piektdienas vakaram, kad otro 1/16 fināla spēli aizvadīs Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas un "Salzburg" no Austrijas.

Abas komandas ceturtdien laukumā nedevās, jo Austrijā bija nelabvēlīgi laikapstākļi. Pirmajā mačā pārliecinošu uzvaru ar 4:1 izcīnīja Vācijas klubs.

Tikmēr Latvijas čempionvienības "Riga" pāridarītāja "Kobenhavn" no Dānijas astotdaļfinālā tiksies ar astotdaļfināla debitanti no Turcijas Stambulas "Bašakšehir", kas ceturtdien "pendelēs" uzvarēja Lisabonas "Sporting" no Portugāles.

Pirmā reize šī turnīra astotdaļfinālā būs arī Lincas LASK no Austrijas, kurai pretim stāsies titulētā Mančestras "United".

Pirmās astotdaļfināla spēles tiks aizvadītas 12.martā, savukārt otrās nedēļu vēlāk. Fināls UEFA Eiropas līgā tiks aizvadīts 27.maijā Gdaņskā (Polijā).

Astotdaļfināla izlozē neviena komanda nebija pasargāta no iespējas tikties ar savas valsts čempionāta pārstāvi. Izlozes laikā pirmā izvēlētā komanda nopelnīja tiesības pirmo maču aizvadīt mājās, bet otro viesos.

Šāda pati izlozes kārtība būs arī turpmākajās izslēgšanas turnīra kārtās.

Astotdaļfināla pāru sadalījums:

Stambulas "Bašakšehir" (Turcija) pret "Kobenhavn" (Dānija);

Pirejas "Olympiakos" (Grieķija) pret Vulverhemptonas "Wanderers" (Anglija);

Glāzgovas "Rangers" (Skotija) pret Leverkūzenes "Bayer 05" (Vācija);

"VfL Wolfsburg"(Vācija) pret Doņeckas "Šahtar" (Ukraina);

Milānas "Inter" (Itālija) pret "Getafe" (Spānija);

"Sevilla" (Spānija) pret "AS Roma" (Itālija);

Frankfurtes "Eintracht" (Vācija)/"Salzburg" (Austrija) pret "Basel" (Šveice);

Lincas "LASK" (Austrija) pret Mančestras "United".