'Kalju' futbolisti dramatiski pārvar Čempionu līgas atlases pirmo kārtu

Igaunijas futbola čempioni "Kalju" otrdien pārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu, divu spēļu summā pieveicot spēcīgāko Ziemeļmaķedonijas klubu "Shkendija".

"Kalju" savās mājās pirms nedēļas zaudēja ar 0:1, bet atbildes spēlē Skopjē igauņi pēdējās sekundēs izrāva uzvaru ar 2:1. Divu spēļu summā rezultāts bija 2:2, bet, pateicoties viesos gūtajiem vārtiem, nākamajā kārtā iekļuva "Kalju".

Nākamajā kārtā "Kalju", visticamāk, tiksies ar titulēto Glāzgovas "Celtic", kas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā mačā viesos ar 3:1 uzvarēja "Sarajevo".

Pirmo kārtu neizdevās pārvarēt Lietuvas "Sūduva", kas pirmajā mačā negaidīti nospēlēja 0:0 ar "Crvena Zvezda". Atbildes spēlē Serbijā piedzīvots zaudējums ar 1:2 un izstāšanās no Čempionu līgas atlases.

Vēl otrdien otrajā kārtā iekļuva Gruzijas vienība "Saburtalo", kas savās mājās gandrīz izlaida viesos iegūto 3:0 pārsvaru pār Moldovas klubu "Sheriff". Moldovas komanda viesos jau 11. minūtē bija atspēlējuši trīs vārtu deficītu, bet Gruzijas komandu izglāba otrajā puslaikā gūtie vārti – divu spēļu summā uzvara ar 4:3.

Pirmo kārtu pārvarēja Maltas klubs "Valletta", divu spēļu summā pārspējot "Dudelange" no Luksemburgas. Savās mājās "Valletta" nospēlēja 1:1, bet pirms nedēļas viesos gūtais neizšķirts 2:2 ļāva iekļūt nākamajā kārtā.

Bez lielām problēmām Čempionu līgas otrajā atlases kārtā iekļufa HJK no Somijas (2:2 un 3:0 pret "Torshavn", bet Velsas vienībai "The New Saints" pēc neizšķirta mājās 2:2 uzvaru divu spēļu summā nodrošināja panākums 1:0 viesos pret Kosovas klubu "Feronikeli".