Kazakevičs: taktiskajā ziņā mums būs daudz izaicinājumu

Latvijas vīriešu futbola izlasē noskaņojums pirms 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla sākuma ir darbīgi pozitīvs, otrdien preses konferencē uzsvēra valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Latvijas izlase trešdien uzsāks 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu, savā laukumā tiekoties ar Melnkalnes valstsvienību. Duelis "Skonto" stadionā sāksies plkst.21.45.

"Sākam ar mājas spēli pret patiešām vērā ņemamu pretinieku, kuru iepazinām jau pērn pārbaudes spēlē. Toreiz komandu sastāvi bija tālu no optimālā, taču varējām redzēt šo to no viņu spēles stila. Šobrīd ir spēlētāji, kuru gatavība rītdienas spēlei vēl nav skaidra. Rītdien pirmajā pusē zināsim, kuri spēlētāji būs gatavi doties laukumā. Noskaņojums ir darbīgi pozitīvs. Strādājam pie tā, lai maksimāli labi sagatavotos spēlei," otrdien notikušajā pirmsspēles preses konferencē stāstīja Kazakevičs.

Vakardienas treniņā nepiedalījās trīs futbolisti, kuru gatavība mačam tiks noteikta pēc medicīniskajām pārbaudēm. Svētdien traumu guva Kaspars Dubra, taču mačam gatavojas četri centra aizsargi, kas esot pilnīgi pietiekami.

Abas izlases "Skonto" stadiona zāliena kvalitāti iepazīs tikai iesildīšanās laikā.

""Skonto" stadiona zālājā neesam trenējušies un netrenēsimies pirms spēles. Ir vizuālā informācija par to, kas notiek stadionā, taču tikai iesildīšanas laikā varēsim vairāk izsecināt par tā kvalitāti. Cik saprotu, tika noņemts zālāju sedzošais pārklājs. Skaidrs, ka tas būs izaicinājums. Taču negaidām, ka pie šiem klimatiskajiem apstākļiem zālāju varēs sagatavot izcilā kondīcijā," atzīmēja Kazakevičs.

Latvijas izlases treneru korpuss tikpat kā jau pieņēmis lēmumu par to, kurš sargās vārtus rītdienas mačā, taču bumbu ķērāja vārds otrdien netika nosaukts.

"Par visām trim spēlēm pagaidām ir grūti spriest. Kas saistās ar spēlētāju rotāciju, gatavojamies dažādiem scenārijiem, kurus ietekmējušas traumas. Kombinēsim šos scenārijus kopā ar atjaunošanās datiem un futbolistu veselības stāvokli," teica Kazakevičs.

Latvijas FIFA rangā ieņem 136.vietu, bet Melnkalne ir 63.pozīcijā. Abas izlases iepriekš tikušās divreiz pārbaudes spēlēs - 2012.gada augustā melnkalnieši uzvarēja ar 2:0, bet pērn oktobrī duelis noslēdzās neizšķirti 1:1.

"Ir daudz momentu, kurus nevaram pārnest no rudens spēles. Taktiskajā ziņā mums būs daudz izaicinājumu, bet manī raisa optimismu tas, kādā veidā komanda gatavojas un kāda ir spēlētāju attieksme," atzīmēja Kazakevičs.

Tikmēr izlases balsta pussargs Kristers Tobers uzsvēra, ka komanda grib ciklu iesākt ar pozitīvām emocijām.

"Iziesim laukumā un parādīsim, ka neesam tik slikta komanda, kā citur mēdz runāt. Esam gatavi izlikt visus savus spēkus, lai parādītu labāko rezultātu," pauda Tobers.

Liels izaicinājums Latvijas izlases aizsardzībai būs spēlēšana pret Stevanu Jovetiču, kurš šobrīd pārstāv "Monaco" komandu, bet pirms tam karjerā bijis tādu klubu kā "Sevilla", Milānas "Inter" un Mančestras "City" paspārnēs.

"Jovetičs ir augsta līmeņa spēlētājs un man kā balsta pussargam uzdevums būs neļaut viņam izveidot bīstamus momentus pie mūsu vārtiem. Uz laukuma nespēlē uzvārdi, uz laukuma ir komanda - ar tādu motivāciju iesim laukumā," secināja Tobers.

Turpinājumā Latvija 27.martā Johana Kruifa vārdā nosauktajā stadionā Amsterdamā tiksies ar Nīderlandi, bet 30.martā Ataturka olimpiskajā stadionā Stambulā spēkosies ar Turciju.

Eiropas zonas G apakšgrupā spēlēs arī Norvēģijas un Gibraltāra izlases.

Salīdzinājumā ar pēdējo valstsvienības nometni, ierindā atgriezies Pāvels Šteinbors, kurš atzīts par 2020.gada labāko Latvijas futbolistu. Pēc pārtraukuma izlases rīcībā ir arī iepriekš Japānā spēlējušais aizsargs Vitālijs Maksimenko, kurš pašlaik maizi pelna Slovēnijā, kā arī cits aizsardzības spēlētājs Aleksandrs Solovjovs.

Tāpat vārtsargu rindās šoreiz ir potenciālais izlases debitants Krišjānis Zviedris, kuram šis ir pirmais uzaicinājums uz izlasi. Visi pārējie uzaicinātie spēlētāji valstsvienības kreklos aizvadījuši jau vismaz trīs mačus.

Joprojām izlases galvenā trenera Daiņa Kazakeviča uzticību nav izpelnījies pēdējā gada laikā sekmīgi spēlējošais uzbrucējs Artūrs Karašausks.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

2022.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laikapstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Melnkalnes futbola izlases kandidātu saraksts 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm:

Vārtsargi: Milans Mijatovičs ("MTK Budapest", Ungārija), Matija Šarkičs (Šrūsberi "Town", Anglija);

Aizsargi: Stefans Savičs (Madrides "Atletico", Spānija), Marko Simičs ("Liepāja", Latvija), Žarko Tomaševičs ("Astana", Kazahstāna), Adams Marušičs (Romas "Lazio", Itālija), Risto Radunovičs (FCSB, Rumānija), Igors Vujačičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Momčilo Raspopovičs (Džurdžu "Astra", Rumānija), Dušans Lagators (Plockas "Wisla", Polija), Estebans Saveljičs (Madrides "Rayo Vallecano", Spānija), Ilija Martinovičs ("Maribor", Slovēnija);

Pussargi: Nikola Vukčevičs ("Levante", Spānija), Vladimirs Jovovičs ("Jablonec", Čehija), Nebojša Kosovičs (Almati "Kairat", Kazahstāna), Aleksandars Boljevičs ("Eupen", Beļģija), Aleksandars Ščekičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Marko Bakičs ("Mouscron", Beļģija), Seads Hakšabanovičs ("IFK Norrkoping", Zviedrija);

Uzbrucēji: Fatoss Bečirajs (Telavivas "Bnei Yehuda", Izraēla), Stevans Jovetičs ("Monaco", Francija), Dino Islamovičs ("Rosenborg", Norvēģija), Urošs Džurdževičs (Hihonas "Sporting", Spānija).