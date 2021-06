Krollim zīmīgi vārti pret 'Metta'; 'Daugavpilij' un 'Spartakam' rezultatīvas uzvaras

Latvijas izlases uzbrucējs Raimonds Krollis ar gūtiem vārtiem pret savu bijušo komandu "Metta" ceturtdien palīdzēja "Valmieras" futbolistiem izcīnīt uzvaru "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas spēlē.

"Valmiera" FC Vidzemes Olimpiskā centra stadionā ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja "Metta".

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja mājiniekiem bija ceturtajā minūtē, kad izdevās ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā. Kapteinis Raimonds Krollis gar laukuma sānu līniju pietuvojās vārtiem un no aptuveni desmit metriem izpildīja spēcīgu sitienu pa zemi, taču tas bija neprecīzs.

Līdz pirmajiem vārtiem ilgi nebija jāgaida, jo valmierieši astotajā minūtē izmantoja iespēju pēc stūra sitiena izspēles. Centrējumu soda laukumā gūtos vārtos, sitot ar galvu, pārvērta Jojskims Dava. Mača 14. minūtē Kristers Lūsiņš ar bumbu ielauzās soda laukumā, bet sitienu izdarīja viņa partneris, vārtsargam atvairot raidījumu.

Viesi puslaika lielāko daļu aizstāvējās un lūkoja vārtus gūt pretuzbrukumos. 34. minūtē "Metta" no aptuveni 22 metriem standartsituāciju centās izspēlēt ar tiešo sitienu, kas rezultātu nedeva. Septiņas minūtes vēlāk Ikuto Gomi ar bumbu šķērsoja teju visu laukumu, bet epizodes noslēguma sitiens pa vārtiem izpalika. Kompensācijas laika otrajā minūtē pa vārtiem sita Lūkass Vapne, bet Valmieras kluba aizsargs bloķēja sitienu.

Otrā puslaika piektajā minūtē pirmo bīstamo epizodi izveidoja japānis Daisuke Jokota. Piecas minūtes vēlāk līdz sitienam lūkoja tika arī Alvis Jaunzems, bet "Metta" blīvi spēlēja aizsardzībā. Mača 69. minūtē valmierieši no netālas distances izniekoja standartsituāciju.

Mājinieku pārsvars vārtu guvumā tika pārvērsts 75. minūtē, kad kapteinis Krollis pa skrējienam saņēma bumbu un, ilgi nekavējoties, izpildīja spēcīgu sitienu pa zemi. Tie viņam pret savu bijušo klubu bija pirmie vārti oficiālajās spēlēs. Astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Valmiera" rindās debitēja bijušais "Metta" spēlētājs Jēkabs Lagūns.

Arī atlikušajā laikā pārsvars piederēja mājiniekiem, "Metta" tā arī nespējot gūt goda vārtus.

BFC "Daugavpils" komanda mājās ar 3:2 (0:1) uzvarēja "Ventspili".

Mača pirmajās 20 minūtēs aktīvāku sniegumu demonstrēja viesi, kuriem arī bija trīs iespēja izspēlēt stūra sitiena standartsituāciju. Dažbrīd spēlē iesaistījās arī "Ventspils" vārtsargs Dele Alampasu, taču ievadā abi klubi spēlēja piesardzīgi.

24. minūtē stūra sitienu nopelnīja daugavpilieši. Pēc centrējuma soda laukumā "otrajā stāvā" bumbu ar galvu vārtos mēģināja ievirzīt Davids Idovu, taču raidījums bija neprecīzs. Tā tobrīd daugavpiliešiem bija daudzsološākā epizode.

Viesiem pārsvars piederēja arī turpmākajās minūtēs un ar aktivitāti uzbrukumā izdevās nopelnīt "pendeli". 11 metru soda sitienu 38. minūtē realizēja Vladimirs Mukins. Puslaika pēdējā minūtē Dele Izraēls ar bumbu apskrēja pēdējo "Ventspils" aizsargu, taču lielā ātrumā nespēja savaldīt bumbu un izpildīja neprecīzu sitienu.

Mājinieki izlīdzinājumu panāca otrā puslaika trešajā minūtē, vārtus gūstot Aleksejam Kudeļkinam. Desmit minūtes vēlāk Kirils Iļjins ar partneriem vēlreiz lūkoja iekarot "Ventspils" vārtus, taču pēdējā brīdī patraucēja tehnisks brāķis.

Puslaika vidū abas komandas ar bumbu lielākoties spēlēja laukuma centrā vai diezgan tālu no pretinieku vārtiem. Abi klubi uzbrukumā rāvās ar tālām piespēlēm, taču bumba nereti tika atgriezta laukuma centrā.

"Daugavpils" komandai pirmo reizi pārsvaru izdevās iegūt 11 minūtes līdz pamatlaika beigām. Izraēls "Ventspils" vārtu tuvumā ieguva bumbu un nemaz nemēģināja apspēlēt pretinieku. Futbolists ar filigrānu sitienu pārcēla bumbu pāri vārtsargam, sagaidot, kad tā piezemēsies aiz vārtu līnijas.

Jau trīs minūtes vēlāk rezultāts atkal bija neizšķirts. Kristers Silverstons pēc standartsituācijas izspēles vārtu priekšā pirmais ieguva bumbu un raidīja to vārtos. Kaspars Kokins 83. minūtē nopelnīja "pendeli", bet Andrejs Kovaļovs vadībā izvirzīja "Daugavpili".

Ventspilnieki savā soda laukumā noteikumus pārkāpa arī kompensācijas laika otrajā minūtē, bet vārtus vairs nezaudēja, jo Iļjins nerealizēja "pendeli".



Jūrmalas "Spartaks" savā laukumā ar 5:2 (4:1) sagrāva Daugavpils "Noah Jurmala".

Desmitajā minūtē "Spartaks" uz brīdi palika desmit vīru sastāvā, jo pēc piezemēšanās kājas savainojumu guva Heitems Kerbašs. Spēlētājs aptuveni piecas minūtes pavadīja uz zālāja, bet pēc tam laukumu pameta uz nestuvēm.

Partnera zaudēšana gan neliedza Jūrmalas klubam pirmajam izvirzīties vadībā. 16. minūtē tikko kā uz maiņu nākušais Kvadvo Asamoa iecentrēja bumbu soda laukumā, kur pie kreisā staba lēcienā ar galvu to vārtos ieraidīja Leonels Vambā.

Desmit minūtes pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem Adams Markijevs soda laukuma aprisēs raidīja bumbu kreisajā vārtu stūrī, taču nesekmīgi. 28. minūtē Jūrmalas komanda guva savus otros vārtus, bet tiesnesis nosvilpa aizmugures stāvokli, "golu" neieskaitot. Minūti vēlāk "Spartakam" gan izdevās gūt otros vārtus. Vambā ar galvu piespēlēja Asamoa, kurš apskrēja aizsargu un bija nekļūdīgs no tuvas distances.

34. un 35. minūtē "Spartaks" divreiz pēc kārtas nopelnīja iespēju izpildīt standartsituāciju, otro no mēģinājumiem arī spējot pārvērst vēl vienos vārtos. Aleksandrs Solovjovs sagaidīja, kad izkustējās spēlētāju "mūris" un ieraidīja bumbu kreisajā vārtu pusē. Savukārt jau minūti vēlāk Vambā kārtīgi pacīnījās ar diviem pretinieku aizsargiem, kas ļāva Luisam Igbinevekam iegūt bumbu un panākt 4:0.

Sešas minūtes līdz pirmā puslaika beigām soda laukumā saspēlē ar aizsargiem kļūdījās vārtsargs Dāvis Ošs. "Spartaka" vārtu vīrs pārkāpa noteikumus pret viesu spēlētāju, kā rezultātā Grazjanovs no 11 metru atzīmes guva "Noah Jurmala" pirmos vārtus.

Mājinieki spēles gaitu kontrolēja arī otrajā puslaikā, bet ar vārtu gūšanu vairs tik labi nesekmējās. 69. minūtē Vambā no tuvas distances spēcīgi sita, bet Vladislavs Skrupskis notvēra bumbu. "Spartaks" līdz mača beigām gan pamanījās gūt arī piektos vārtus. Asamoa no laukuma sāna bumbu iespēlēja vārtu priekšā, kur izklupienā to tīklā ieraidīja Okosi Edere.

Wamba 15'

Asamoah 30'

Solovjovs 35'

Igbineveka 36'

Grjaznovs 39' (11m)

Babyr 84'

Edhere 88'

Pirms divām dienām LFF vērsās Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ar lūgumu liegt sporta likmju operatoriem pieņemt likmes uz šo maču.

LFF Disciplinārlietu komiteja ir piespriedusi pagaidu diskvalifikāciju "Noah Jurmala" vārtsargam Bojanam Kneževičam par iespējamu dalību spēles rezultāta ietekmēšanā. Diskvalifikācija piemērota par iespējamo pārkāpumu 29. maija mačā, kurā "Noah Jurmala" ar 0:5 zaudēja "Liepājai". Liepājnieki vairākus vārtus guva epizodēs, kurās Kneževičs necentās atvairīt bumbu.

Savu pirmo spēli kā Jūrmalas kluba galvenais treneris aizvadīja Pšemislavs Lagožnijs, kurš līdz šim pildīja galvenā trenera Mareka Zuba asistenta pienākumus.

Pēc ilga pārtraukuma virslīgas spēles klātienē varēja vērot ierobežots skaits līdzjutēju.

Turnīra vadībā ar 32 punktiem 13 mačos ir RFS, bet tikpat punktu 14 mačos ir arī "Riga" un "Valmierai". Ar 21 punktu 13 cīņās ceturtā ir "Liepāja", bet piekto vietu ar 20 punktiem ieņem "Daugavpils". Tālāk ar 14 spēlēs sapelnītiem 13 punktiem seko Jūrmalas "Spartaks" un deviņiem - "Metta", seši punkti 13 spēlēs ir "Ventspilij", bet turnīra tabulu ar četriem punktiem deviņos mačos noslēdz "Noah Jurmala".

Šo kārtu izlaiž "Liepāja", bet vakara noslēdzošajā spēlē tiekas RFS un "Riga".