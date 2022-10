Latvijas futbola izlase EČ kvalifikācijā tiksies ar Horvātiju, Velsu, Turciju un Armēniju

Latvijas vīriešu futbola izlase 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā tiksies ar Horvātiju, Velsu, Turciju un Armēniju, noskaidrojās svētdien Frankfurtē notikušajā izlozē.

Latvijas izlase tika ielozēta D apakšgrupā, kurā kopumā būs piecas valstsvienības.

Latvijas futbolisti pirms 2024. gada Eiropas čempionāta atlases grupu izlozes ievietoti piektajā grozā. Pretiniekos latvieši ieguva Horvātiju no UEFA Nāciju līgas groza, Velsu no otrā groza, Armēniju no trešā un Turciju - no ceturtā.

Kvalifikācijā piedalīsies 53 valstu izlases. Krievija iebrukuma Ukrainā dēļ ir diskvalificēta, bet Vācijai kā turnīra rīkotājai kvalifikācijā nav jāpiedalās.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024. gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024. gada 14. jūnija līdz 14. jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021. gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.