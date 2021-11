Latvijas futbola izlase Norvēģijā sabojā mājinieku izredzes kvalificēties Pasaules kausam

Latvijas futbola izlase sestdien Norvēģijas galvaspilsētā Oslo izcīnīja sesto punktu 2022. gada Pasaules kausa atlases turnīrā, spēlējot neizšķirti ar Norvēģijas futbola izlasi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlase ar laukuma saimniekiem nospēlēja neizšķirti 0:0 (0:0).

Norvēģijas futbolistiem šī, iespējams, kļūs par liktenīgo spēli, kuras dēļ viņi nekvalificēsies Pasaules kausa pamatturnīram. Otro vietu G apakšgrupā tagad ieņem Turcijas futbolisti, savukārt Latvijas izlase garantējusi sev piekto pozīciju sešu komandu konkurencē.

Lai gan bumba arī pirmajā puslaikā krietni vairāk bija pie laukuma saimniekiem, bīstamākus sitienus izpildīja tieši latvieši. Mača piektajā minūtē Alvis Jaunzems atzīmējās ar tālsitienu, bumbai pēc rikošeta lidojot gar vārtu stabu, bet 18. minūtē ar galvu labi uzsita Roberts Uldriķis.

Mājinieku rindās sitienu tieši garām vārtiem izpildīja Kristians Torstveds, kurš puslaika izskaņā trāpīja arī pa vārtu stabu. Taču kopumā Latvijas izlase aizvadīja kvalitatīvu puslaiku, veiksmīgi aizsargājoties, kā arī pietiekami bieži saasinot situāciju ar kādu pretuzbrukumu.

Viesiem krietni smagāk gāja otrajā puslaikā. Jau no pirmajām minūtēm norvēģi izcēlās ar vērā ņemamu spiedienu. Roberts Ozols glāba pēc Torstveda sitiena no desmit metriem, bet Antonijs Černomordijs izsita bumbu no tukšiem vārtiem, kad Muhameds Eljunusi to vārtsargam bija pārcēlis pāri. Šajā epizodē smagi cieta Latvijas izlases vārtsargs, kuram mājinieku uzbrucējs ar ceļgalu trāpīja pa seju. Kuldīdznieks pēc ilgas aprūpes spēli gan varēja turpināt.

Latvijas futbolisti spēles otrajā pusē ļoti reti spēja attīstīt kādu uzbrukumu, aizvien vairāk "iesēžoties" savā soda laukumā. Ozolam mača 80. minūtē arī nācās vilkt bumbu ārā no saviem vārtiem, taču soģi pēc video atkārtojuma noskatīšanās lēma, ka precīzā sitiena autors Eljunusi bijis aizmugurē.

Kompensācijas laiks ritēja astoņas minūtes, soģiem tajā ierēķinot laiku, kuru Latvijas izlases personāls pavadīja, sniedzot palīdzību Ozolam. Norvēģi uzbruka vētraini, bet allaž kaut kas patraucēja uzbrukuma noslēguma fāzē. Spēle noslēdzās ar rezultātu 0:0, un Norvēģijas izlases pārstāvju sejās bija labi saskatāma milzu vilšanās.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Latvijas izlase deviņās spēlēs sakrājusi sešus punktus. Valstsvienība tagad atņēmusi punktus visām grupas komandām, izņemot Nīderlandes valstsvienībai. Valstsvienība ciklu noslēgs otrdien, kad viesosies Gibraltārā.

Savukārt Norvēģijas izlasei, lai pretendētu vismaz uz otro vietu grupā jeb "play-off" kārtu, tagad nāksies uzvarēt Nīderlandē. Norvēģiem turklāt jācer, ka Turcijas futbolisti zaudēs punktus Melnkalnē. Ja Turcija uzvarēs, Norvēģijai panākums jāizcīna ar par diviem vārtiem lielāku vārtu starpību.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.