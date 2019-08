Latvijas futbola izlase tiks iekļauta videospēlē

Japānas uzņēmuma "Konami" futbola simulācijas spēlē "eFootball PES 2020" tiks iekļauta Latvijas nacionālā futbola izlase ar pilnībā licencētām spēļu formām, emblēmām un spēlētājiem, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Valstsvienība tiks iekļauta spēlē, pateicoties LFF sadarbības līgumam ar "Konami". Tāpat pavisam drīz tiks izziņota pieteikšanās Latvijas līdzjutējiem dalībai 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas e-futbola turnīram.

"LFF ir pagodināta noslēgt līgumu ar pasaules videospēļu celmlauzi un piedalīties "Konami" un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) izsludinātajā, jaunajā turnīrā "UEFA eUEFA 2020" kopā ar 50 citām futbola federācijām," citēts LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Tas būs pilnīgi jauns UEFA turnīrs, kas ekskluzīvi tiks aizvadīts "eFootball PES 2020" platformā un dos iespēju e-sporta faniem pierādīt savas digitālās prasmes un ļaut Latvijas un savu vārdu nest pasaulē.

Ar šo e-sporta sadarbību, mēs visi ceram, ka tā ļaus Latvijas faniem un e-sporta cienītājiem pievienoties strauji augošajai e-sporta pasaulei un ļaus paplašināt e-futbola mīļotāju skaitu arī šeit Latvijā. Pats ar bērniem pa retam uzspēlēju digitālo futbolu un varu pateikt, ka vienmēr bijis nedaudz žēl, ka Latvija nav starp spēlē iekļautajām valstīm. Tagad šis mazais sapnis sāk piepildīties."

"Būtu tikai muļķīgi neizmantot šo vispasaules fenomenu, ka futbols iekaro savas simpātijas tieši caur e-futbolu," teicis LFF mārketinga nodaļas vadītājs Renārs Krīgers "Viena lieta ir futbolu skatīties TV vai klātienē, otra lieta ir to spēlēt pašam. Tomēr arvien nozīmīgāku lomu sabiedrībā iegūst tie, kuri, neprazdami spēlēt futbolu paši un neskatīdamies to klātienē vai pie televīzijas ekrāniem, met kaunu pie malas un izmanto digitālās vides sniegtās iespējas kļūt par zvaigzni draugu, pagalma vai pagasta zvaigzni. Tā ir iespēja ar izcilām prasmēm nokļūt Eiropas vai pasaules augšgalā, lai pārstāvētu ne tikai sevi, bet arī Latviju. Drīzumā atšķirsim Latvijas e-sporta cienītājiem jaunu lappusi un par to informēsim pavisam drīz."

"eFootball PES 2020" jaunajā futbola simulācijas desmitgadē ienāks ar drosmīgu solījumu pārveidot e-futbolu un iepazīstināt e-sportu daudz plašākai auditorijai. Spēlē būs jauns režīms Spēles diena, kas ļaus faniem sapulcēties uz aktuālajiem nedēļas notikumiem, lai sacenstos svarīgākajās spēlēs un gūtu uzvaras pret lielākajiem sāncenšiem.

Videospēle būs pieejama uz "PlayStation®4", "Xbox One™" un "PC STEAM" sākot ar 10. septembri. Šobrīd var veikt iepriekš pasūtījumus "Standard" un "Legend" versijām. Oficiālais "UEFA EURO 2020" lejupielādējamais saturs būs pieejams bez maksas visām platformām 2020. gada pavasarī.