Latvijas futbola vārtsargs Labuts uzvar Sporta Arbitrāžas tiesā

Latvijas futbola vārtsargs Igors Labuts Sporta Arbitrāžas tiesā (CAS) veiksmīgi apstrīdējis Īrijas Futbola asociācija (FAI) par spēļu rezultātu ietekmēšanu piespriesto diskvalifikāciju, liecina CAS lēmums.

2017. gadā FAI un policija par iespējamu spēles rezultāta ietekmēšanu uzsāka izmeklēšanu pret Latvijas vārtsarga Labuta un aizsarga Kirila Grigorova pārstāvēto Īrijas otrās līgas komandu Atlonas "Town", kas esot piedzīvojusi aizdomīgu zaudējumu "Longford Town". Labuts tika vainots apzinātu vārtu ielaišanā. Pēc FAI veiktās izmeklēšanas Labuts tika diskvalificēts uz vienu gadu. Divas viņa apelācijas tika noraidītas, tāpēc viņš vērsās CAS. Viņu pārstāvēja Stjuarts Gilhulijs un Īrijas Profesionālo futbolistu asociācijas (PFAI) pārstāvji.

CAS pēc lietas izskatīšanas secināja, ka Atlonas "Town" un "Longford Town" mača rezultāts tika ietekmēts, balstoties uz UEFA azartspēļu krāpšanas atklāšanas sistēma ziņojumu. Tomēr netika rasti pierādījumi, ka Labuts apzināti būtu ielaidis vārtus. Tāpēc CAS apmierināja Labutu apelāciju.

"Esmu ļoti pateicīgs gan "Athlone Town" kluba vadībai, gan, protams, visai PFAI komandai un maniem juristiem par to, ka viņi ir parādījuši, ka un kā par sevi var cīnīties arī ārpus futbola laukuma," savā paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja Labuts. "Vienmēr esmu apgalvojis, ka nevienus no ielaistajiem vārtiem visas savas karjeras laikā es neesmu ielaidis ar nodomu ietekmēt rezultātu. Lai gan nevaru atbildēt par visiem, kuri bija laukumā kopā ar mani, nevaru uz nevienu rādīt ar pirkstu bez pierādījumiem. Es ticu, ka spēļu sarunāšana ir noziegums, bet ar noziegumiem ir jācīnās policijai, nepieļaujot raganu medības, kas rada aktīvās darbības vīziju un novērš sabiedrības uzmanību no iekšējām problēmām dažās visai pieklājīgajās organizācijās."

Labuts arī esot pieprasījis UEFA sarakstu ar aizdomīgajām spēlēm, taču to neesot vēl saņēmis.

Arī "Athlone Town" paziņojumā pauda prieku par šādu CAS lēmumu, jo Labuts šādi ir attīrījis savu vārdu. Taču klubs cer sagaidīt atbildes par to, kā FAI veica izmeklēšanu. Tomēr arī pēc CAS lēmuma klubs joprojām nav mierā ar sacelto ažiotāžu, ar ko bijis jāsadzīvo pēdējos trīs gadus.

Iepriekš Labuts bijis vainots arī plašā spēļu sarunāšanas skandālā Portugālē. Jūlijā vācu laikraksts ziņoja, ka Labuts piedalījies 17 aizdomīgās spēlēs.

Labuts pats atzīst, ka iepriekš nav pievērsis pienācīgu uzmanību reputācijas jautājumam.

"Pēc manas ierašanās Portugālē pirms sešiem gadiem presi pāršalca ziņas par to, ka Latvijā esmu piedalījies daudzās aizdomīgajās spēlēs, man vajadzēja noskaidrot, kas tie bija par mačiem. Vajadzēja taisnoties nevis mutiski, bet balstīties uz konkrētiem spēļu ierakstiem," rakstīja Labuts.