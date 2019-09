Latvijas futbola virslīgā vienlaikus laukumā varēs būt astoņi ārzemnieki

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde pirmdien apstiprinājusi Klubu sacensību komitejas ierosinājumu palielināt vienlaikus laukumā pieļaujamo viesspēlētāju skaitu "Optibet" futbola virslīgas spēlēs līdz astoņiem futbolistiem, kuri nav asociācijā sagatavoti.

Līdzšinējie noteikumi paredzēja, ka Latvijas futbola virslīgas spēlēs laukumā jābūt vismaz sešiem vietējiem spēlētājiem jeb "asociācijā sagatavotiem spēlētājiem (ASS), kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus."

Biedrības "Latvijas Futbola virslīgas" (LFV) valde un LFF Klubu sacensību komiteja gan bija ierosinājusi jau nākamgad pāriet uz sistēmu "8+3" jeb nepieciešamībai laukumā turēt tikai trīs vietējos futbolistus.

LFF valdes sēdē 30. septembrī arīdzan pieņemts šis ierosinājums, kas paredz, ka noteikumi tiks mainīti jau uz 2020. gada virslīgas sezonu. Portāls "Delfi" noskaidroja, ka "par" izmaiņām nobalsoja seši valdes pārstāvji, bet četri nobalsoja "pret".

Jāmin, ka šādas izmaiņas veiktas, neskatoties uz 2018. gada novembrī veikto LFF valdes lēmumu, kas paredzēja, ka leģionāru skaits tiks palielināts pakāpeniski. Toreiz valde lēma, ka 2020. gada sezonā laukumā būs jābūt vismaz pieciem asociācijas sagatavotiem spēlētājiem, bet 2021. un 2022. gadā – vismaz četriem.