Latvijas futbola virslīgas mēneša labākie - Tolu Arokodare un Valds Dambrausks

Par "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 2019. gada sezonas oktobra/novembra labāko spēlētāju žurnālisti un līdzjutēji pārliecinoši atzinuši "Valmiera Glass/ ViA" uzbrucēju Tolu Arokodari, savukārt Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padomes vērtējumā mēneša labākā trenera balvu saņem vicečempiones RFS galvenais treneris Valds Dambrausks.

LFF Treneru padome un biedrība "Latvijas Futbola Virslīga" aizvadītajā nedēļā izvirzīja piecus kandidātus "Optibet" futbola virslīgas oktobra/novembra labākā spēlētāja balvai. Starp tiem bija Raivis Andris Jurkovskis (FK "Liepāja"), Germans Māliņš (FK "Jelgava"), Tomašs Šimkovičs (RFS), Aleksejs Grjaznovs ("Valmiera Glass/ ViA") un otro mēnesi pēc kārtas Tolu Arokodare ("Valmiera Glass/ ViA"), kurš arī iegūst balvu.

Tolu Arokodare pārstāvētā "Valmiera Glass/ ViA" sezonu noslēdza augstajā ceturtajā vietā, kas garantē gaidāmajā sezonā startu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā. Panākums gūts lielā mērā pateicoties lieliskajiem rezultātiem pašās noslēdzošajās spēlēs, kur viens no galvenajiem tā kaldinātājiem bija nigēriešu uzbrucējs Arokodare. Lai arī oktobris tika iesākts ar sāpīgu zaudējumu savā laukumā pret RFS (1:3), sezonas turpinājums un vienlaikus noslēgums bija veiksmīgs. Oktobra vidū sekoja lieliska atspēlēšanās un izrauta uzvara Liepājā (3:2), tai skaitā ar diviem vātu guvumiem izceļoties tieši Arokodarem, kā arī uzbrucējs bija tikpat produktīvs 3:0 panākmā pār tiešo konkurentu cīņā par Eirokausiem "Spartaku". Jāpiebilst, ka tieši šī uzvara bija viena no izšķirošajām, kas deva Vidzemes komandai iespēju sezonu noslēgt ar mērķa piepildījumu. Sezonas noslēdzošajās divās spēlēs valmierieši tika pie diviem punktiem (neizšķirts gan pret FK "Jelgava", gan FK "Metta") un, lai arī Arokodare šajos mačus ar vārtu guvumiem neizcēlās, spēlētāja aktivitāte tāpat bija būtisks un noteicošs faktors Vidzemes kluba panākumos.

Valda Dambrauska vadītā RFS šosezon spēja finišēt pozīciju augstāk - otrajā vietā. Kopumā ambiciozais Rīgas klubs aizvadīja produktīvu sezonas izskaņu, taču līdz intrigas atjaunošanai cīņā par čempionu titulu pietrūka vairāk kā bija komandas spēkos. Zīmīgi, ka RFS sezonas izskaņā aizvadīja spēles ar visām pārējām TOP4 komandām, spējot sakrāt 7 punktus (3:1 pret "Valmiera Glass/ ViA", 1:1 pret "Riga FC" un 2:1 pret FK "Ventspils"). Tāpat novembrī rīdzinieki pievienoja arī uzvaru pār "BFC Daugavpils", sezonu noslēdzot tikpat ražīgi cik iesākot. Jau vēstīts, ka kluba galvenā trenera pienākumus arī nākamajā sezonā turpinās pildīt Dambrausks, līdz ar to ar trešo piegājienu lūkojot nākamgad sasniegt visaugstākos mērķus. Jāatzīmē, ka šogad vienu trofeju RFS tomēr izcīnīja - Latvijas kausu.