Latvijas futbolistes Eiropas U-19 čempionāta kvalifikācijas turnīra otrajā spēlē uzvar Melnkalni

Latvijas U-19 sieviešu futbola izlase sestdien Jelgavā izcīnīja uzvaru 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrās kārtas otrajā spēlē.

Latvijas jaunās futbolistes ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja vienaudzes no Melnkalnes.

Vienīgie vārti tika gūti spēles 29. minūtē, kad Sara Markoviča ieraidīja bumbu savā "cietoksnī".

Pirms tam savu otro uzvaru šajā turnīrā izcīnīja Serbija, kas ar 2:0 pārspēja Lietuvu. Trešdien Latvija ar 0:4 zaudēja Serbijai, bet Melnkalne ar 0:1 atzina Lietuvas pārākumu.

Pēc divām spēlēm seši punkti ir Serbijai, pa trīs guvušas Lietuva un Latvija, bet bez punktiem ir Melnkalne. Otrdien latvietes cīnīsies ar lietuvietēm.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā Latvijas izlase sacenšas B līgas trešajā grupā, uz vietu finālturnīrā nepretendējot. Pirmajā kārtā oktobrī Latvijas komanda Horvātijā izcīnīja vienu punktu trīs spēlēs un ieguva ceturto vietu. B līgas sešu apakšgrupu uzvarētājas un labākā otro pozīciju ieguvēja iekļūs A līgā startam 2022./2023.gada kvalifikācijas ciklā.

Latvijas izlases sastāvā ir iekļautas 22 spēlētājas no desmit klubiem, no kurām piecām jau ir spēļu pieredze Latvijas nacionālajā valstsvienībā. Marta vidū U-19 izlase ar 2:1 pārspēja "Rīgas" komandu un Tallinā cīnījās neizšķirti 0:0 ar vienaudzēm no Igaunijas.

Latvijas U-19 sieviešu futbola izlases galvenajam trenerim Viktoram Vicehovskim turnīrā Jelgavā palīdz trenere Elīza Spruntule un vārtsargu treneris Kristaps Dzelme.

Latvijas U-19 sieviešu futbola izlases kandidāšu saraksts:

vārtsardzes: Alīna Skļemenova ("Super Nova"/RTU), Laura Siņutkina, Sofija Sidorova (abas - "Metta");

aizsardzes: Rebeka Sniedzīte, Tīna Zankovska (abas - "Metta"), Sofija Garanča, Jekaterina Ovsjankina (abas - Rēzeknes BJSS), Madara Ērika Paidere ("Auda"), Sanija Dreimane (Liepājas FS), Katrīna Jūlija Casno ("Iecava"), Dārta Silgale (Talsu NSS);

pussardzes: Linda Sazanova ("Olaine"), Taisija Smirnova (Liepājas FS), Anastasija Poļuhoviča, Evelīna Ušpaleviča (abas - "Rīga"), Katrīna Daņilova, Elīza Elizabete Rungule (abas - "Metta"), Vlada Kozlova ("Super Nova"/RTU), Ketija Daukšte ("Jelgava");

uzbrucējas: Vasilisa Sadikova ("Metta"), Signija Šenberga (Liepājas FS), Emīlija Sofija Druviņa ("Super Nova"/RTU).