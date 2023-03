Latvijas futbolisti 'Euro 2024' atlasi sāk ar labu sniegumu un rūgtu zaudējumu Velsā

Latvijas futbola izlase otrdien, 28. martā, 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā spēlē, demonstrējot atzīstamu sniegumu, izbraukumā Kārdifā ar 0:1 (0:1) piekāpās spēcīgajai Velsai.

Vienīgos vārtus šajā D grupas mačā guva Kīfers Mūrs, kurš ar precīzu sitienu izcēlās 41. minūtē.

Otrā šīs grupas spēlē Horvātija viesos ar 2:0 (2:0) uzvarēja Turciju. Tādējādi D grupā vadībā ar četriem punktiem divās spēlēs ir Velsai un Horvātijai, trīs punkti ir Turcijai, kamēr bez punktiem vienā mačā ir Armēnija un Latvija.

Latvijas izlase aizvadīja labu maču. Kaut gan Velsa jau no pirmajām minūtēm ņēma kontroli pār maču savās rokās, viesu vārti palika neiekaroti. Jau piektajā minūtē Pāvelam Šteinboram bija jāatvaira bīstams Harija Vilsona sitiens soda laukumā, bet vēlāk ar ļoti bīstamu epizodi atbildēja Mārcis Ošs, kurš pēc stūra sitiena sita pa vārtiem, taču glāba mājinieku vārtsargs Denijs Vords.

Velsa bija aktīvāka un pirmā puslaika beigās panāca savu, kad 41. minūtē pēc lieliska centrējuma no kreisā flanga ar galvu sita Mūrs. Šteinbors centās lēcienā glābt, taču bumba nodevīgi ielidoja vārtos. Otro puslaiku atkal aktīvāk sāka Velsa, vairākkārt atkal glāba Šteinbors, pēc viena viņa atvairījuma bumbai atsitoties arī pret vārtu pārliktni.

Pamatlaika izskaņā Velsa nosēdās aizsardzībā un gaidīja Latvijas uzbrukumus. Kaut gan viesiem piederēja pārsvars bumbas kontrolē, vārtu gūšanas iespēju trūka, tāpēc bija jāsamierinās ar rūgtu zaudējumu.

Velsa FIFA rangā ieņem 28. vietu, bet Latvija atrodas 133. pozīcijā.

Nākamo spēli Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvija aizvadīs vasarā, kad 16. jūnijā "Skonto" stadionā uzņems principiālo pretinieci Turciju.

Portāls "Delfi" piedāvāja detalizētu Velsas un Latvijas mača teksta tiešraidi:

"Euro 2024" kvalifikācija futbolā: Velsa - Latvija

Spēle noslēgusies!Pēdējās minūtēs Latvijai bija bumbas kontrole, futbolisti centās uzbrukt vārtiem, taču bīstamu situāciju pie vārtiem nebija.

88. min., Velsa - Latvija 1:0Velsas izlase pēdējās minūtēs spēlē piesardzīgāk un ir vairāk nosēdusies aizsardzībā. Latvija sāk uzbrukt, nopelna stūra sitienu, taču pie tās neizdodas nevienam tikt.

84. min., Velsa - Latvija 1:0Lieliska iespēja gūt vārtus Varslavānam, kurš pie soda laukuma veic vairākas māņkustības, taču bumba lido augstu tribīnēs.

83. min., Velsa - Latvija 1:0Laukumā dodas Itālijas A sērijas kluba "Spezia" uzbrucējs Raimonds Krollis, kurš nomaina Robertu Uldriķi. Savukārt Zjuzina vietā dodas Aleksejs Saveļjevs.

80. min., Velsa - Latvija 1:0Dažu minūšu laikā divi labi sitieni Viljamsam, bet tie lido vārtiem secen. Lēnām atkal pieaug spiediens uz Latvijas vārtiem.

75. min., Velsa - Latvija 1:0Spēles temps nedaudz krities, nevienai komandai nav iespēju gūt vārtu. Arī Velsa vairs diez ko nesteidzas.

69. min., Velsa - Latvija 1:0Arī Andrejs Cigaņiks atstāj laukumu, kura vietā dodas Renārs Varslavāns.

64. min., Velsa - Latvija 1:0Gutkovskis izcilā pozīcijā - tieši pretī vārtiem - soda laukumā tiek pie bumbas, taču latvieša centienus bloķē Viljamss.

62. min., Velsa - Latvija 1:0Artūŗs Zjuzins trāpa pa Remzija seju un nopelna dzelteno kartīti. Pirms tam pie "plākstera" tika arī Černomordijs.

59. min., Velsa - Latvija 1:0Jānis Ikaunieks atstāj laukumu, viņu nomaina Alvis Jaunzems.

58. min., Velsa - Latvija 1:0Lielisks uzbrukums padodas Latvijas izlasei - soda laukumā ieskrien Gutkovskis, viņam padodas lielisks soloreids un arī sitiens pa vārtiem, taču tas ir nesekmīgs.

56. min., Velsa - Latvija 1:0Vilsonam vēl viens bīstams moments, bet bumba lido garām. Pagaidām Velsa viesiem no Latvijas nesniedz nekādas iespējas.

50. min., Velsa - Latvija 1:0Mājinieki otro puslaiku sākuši ļoti apņēmīgi. Vēl viens moments pie Šteinbora vārtiem - Vilsons no labā flanga sit no gaisa, vārtsargs ar to tiek galā,

49. min., Velsa - Latvija 1:0Šteinbors glābj! Viljamsam lielisks sitiens no soda laukuma stūra, vārtsargs to aizķer, un bumba atsitas pret vārtu pārliktni.

Otrais puslaiks ir sācies!

Īsi pirms otrā puslaika laukumā nāk Raivis Jurkovskis, kurš nomaina Vladislavu Sorokinu.

45 + 2. min., Velsa - Latvija 1:0Pašās pirmā puslaika beigās Latviju no vārtu zaudējuma glābj Šteinbors.Pirmais puslaiks noslēdzies! Latvija pagaidām spēlē cienījami, bet atrodas iedzinējos.

44. min., Velsa - Latvija 1:0Vladislavs Sorokins nogāž ātri skrienošu pretinieku un nopelna Latvijas izlasei pirmo dzelteno kartīti.

41. min., Velsa - Latvija 1:0Velsa atklāj rezultātu - piespēle uz tālo vārtu stabu, un Latvijas izlases aizsargi netiek galā ar Mūru, kuram padodas ļoti labs sitiens ar galvu. Šteinbors nepagūst aizķert bumbu.

38. min., Velsa - Latvija 0:0Kārtējie saasinājumi pie Latvijas vārtiem. Velsieši pieprasa spēli ar roku, tomēr tiesneši Latvijas izlases izpildījumā to nesaskata. Pēc tam seko spēcīgs, bet neprecīzs Ītana Ampadū sitiens.

35. min., Velsa - Latvija 0:0Vilsons ar elkoni iesit Ošam, par ko no tiesneša saņem dzelteno kartīti.

34. min., Velsa - Latvija 0:0Latvijai vēl viens stūra sitiens. Kristers Tobers soda laukumā tiek atstāts pilnīgi viens, taču viņa sitiens ar galvu ir neprecīzs.

31. min., Velsa - Latvija 0:0Velsai vēl viens bīstams moments. Antonijs Černomordijs ar galvu izsit bumbu no soda laukuma, taču tā nonāk tieši uz kājas Neko Viljamsam. Viņa sitiens lido pāri.

29. min., Velsa - Latvija 0:0Uzreiz nākamajā uzbrukumā Velsa caururbj Latvijas aizsardzību, tomēr spēcīgs Kīfera Mūra sitiens lido garām vārtiem.

28. min., Velsa - Latvija 0:0Gutkovskis ambiciozi partnera piespēli soda laukumā ar papēdi pāradresē uz vārtiem, taču sitiens nav pārāk spēcīgs, Vords ar to tiek galā.

22. min., Velsa - Latvija 0:0Cīņā ar pretinieku cietis Vladislavs Gutkovskis. Viņam sāp mugura, taču uzbrucējs ir gatavs turpināt spēli.

16. min., Velsa - Latvija 0:0Latvijai izdodas presingā atņemt bumbu Velsai tās laukuma pusē. Ikaunieks tiek pie sitiena soda laukumā, taču tas tiek bloķēts. Seko stūra sitiens, un ļoti bīstams sitiens seko no Mārča Oša - to atsit vārtsargs Denijs Vords. Pagaidām spēles labākā vārtu gūšanas iespēja.

12.min. Velsa - Latvija 0:0Vienā no retajiem uzbrukumiem Latvija ielaužas Velsas soda laukumā, taču Robertam Uldriķim neizdodas uztvert bumbu sitienam.

11.min. Velsa - Latvija 0:0Aizritējušas pirmās desmit minūtes. Pagaidām notikumus laukumā pārliecinoši diktē Velsa, bet uz Latvijas vārtiem nav izteikta spiediena.

5.min. Velsa - Latvija 0:0Daniels Džeimss kreisajā flangā skrējienā "nokož" Robertu Savaļnieku, izdara piespēli soda laukumā, no tā vidus bīstami sit Harijs Vilsons, bet viņa raidījumu meistarīgi atvaira Pāvels Šteinbors.

Spēle ir sākusies! Jānim Ikauniekam 50. mačs Latvijas izlasē.

Mačs starp Velsas un Latvijas izlasēm Kārdifā ir izpārdots. Spēle notiks Kārdifas pilsētas stadionā, kas spēj uzņemt nedaudz vairāk par 33 000 skatītāju.

Tikmēr Velsa sāks šādā sastāvā. Kapteinis ir pazīstamais Ārons Remzijs.https://twitter.com/Cymru/status/1640764823741890583

Latvijas izlases starta vienpadsmitnieks.https://twitter.com/kajbumba/status/1640765660861984768

Latvijas futbolistiem šis būs pirmais mačs Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Tikmēr Velsa pagājušajā nedēļā izrāva neizšķirtu 1:1 pret spēcīgo Horvātiju.https://www.delfi.lv/article.php?id=55375558