Latvijas futbolisti pēcspēles sitienos sasniedz Baltijas kausa finālu

Latvijas vīriešu futbola izlase trešdien "Daugavas" stadionā Baltijas kausa izcīņas pusfināla spēlē pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Igaunijas valstsvienību, iekļūstot finālā.

Latvijas futbola izlase neizteiksmīgā spēlē pamatlaikā ar igauņiem nospēlēja neizšķirti 1:1. Baltijas kausa formāts paredz, ka mača uzvarētāju neizšķirta gadījumā nosaka pēcspēles sitienos, un tajos latvieši bija labāki ar 5:3.

Igaunijas izlase vadībā izvirzījās jau otrajā minūtē. Konstantīns Vasiļjevs izpildīja brīvsitienu, bumbu saņēma Kens Kallaste, kurš centrēja gar vārtiem uzbrucējam Sergejam Zeņovam, un viņš ar galvu pārspēja Latvijas izlases vārtsargu Rihardu Matrevicu. Arī mača turpinājumā pārsvars laukumā piederēja igauņiem, taču vienu no retajiem uzbrukumiem Latvija izveidoja puslaika izskaņā. Artūrs Zjuzins kompensācijas laika otrajā minūtē laukuma centrā teicami piespēlēja uz priekšu pa skrējienam Raimondam Krollim, kurš izgāja pret vārtsargu un raidīja bumbu vārtu augšējā stūrī.

Otrajā puslaikā Krollis jau pirmajā minūtē ar galvu sita garām vārtiem, bet turpinājumā laukumā dominēja igauņi. Vairākkārt no vārtu zaudējuma glāba Matrevics, un pamatlaiks noslēdzās neizšķirti.

Pēcspēles sitienos Latvijas futbolisti trāpīja visus sitienus, bet igauņus pievīla Zeņovs, kurš sita garām vārtiem.

Latvijas izlase cīnīsies par savu 14. Baltijas kausa titulu. Finālā tā tiksies Lietuvas un Islandes pāra uzvarētāju. Savukārt igauņi nespēja aizstāvēt 2020. gadā izcīnīto titulu.

Baltijas kauss ir senākais aizvien aktīvais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā. Agrāk turnīrs notika katru gadu, bet kopš gadsimtu mijas par reģiona labākās izlases godu komandas sacenšas ik pēc pāris gadiem.

Latvija iekļūst Baltijas kausa finālā! Pēcspēles sitienu gaita: 1-0 Jānis Ikaunies sitienu izpildīja pirmais, un viņš ar sitienu vārtu augšējā stūrī pārspēja Heinu.1-1 Metss sita vārtiem pa vidu, bet Matrevics leca uz kreiso pusi. Bumba lidoja zem latvieša.2-1 Zjuzins bija ļoti precīzs, un Heins nespēja aizsniegties līdz bumbai. 2-2 Igaunijas veterāns Vasiļjevs precīzi. Matrevics aizlēca uz otru pusi. 3-2 Jaunzems sita precīzi vārtu apakšējā kreisajā stūrī. Heins atkal uzminēja, bet nevarēja aizsniegties līdz bumbai.3-2 Zeņovs sita garām vārtiem. 4-2 Dāvis Ikaunieks raidīja bumbu augšējā kreisajā stūrī. Heins aizlēca uz pretējo pusi. 4-3 Sorgas sitienu Matrevics skāra, bet bumba lidoja pārāk ātri, lai to atvairītu. 5-3 Stuglis sita zemu, bet precīzi. Heins nebija glābējs.

Latvija - Igaunija 1:1. Pamatlaiks noslēdzies. Baltijas kausa izcīņas finālists šajā duelī noskaidrosies pēcspēles sitienu sērijā.

90+4. min. Zjuzins neveiksmīgi izsita bumbu no soda laukuma, Vasiļjevs to savāca un tēmēja vārtu augšējā stūrī. Igaunijas izlases veterāns bija neprecīzs, taču pietrūka pavisam nedaudz.

90+2. min. Roberts Savaļnieks nopelnīja otro brīdinājumu. Pretinieks veica izklupienu pret viņu, bet latvietis uzkāpa igaunim uz ceļgala. Mačs aizsargam noslēdzies priekšlaicīgi.

89. min. Latvijas izlase veica trīs centrējumus Igaunijas soda laukumā, bet nevienā no reizēm uzbrucējs pie bumbas netika.

86. min. Pamatlaiks tuvojās izskaņai. Latvijas izlase meklēja laimi ar tālām piespēlēm, bet saasinājumu veikt tā arī neizdevās.

83. min. Kallaste norāva Jaunzemu, kurš jau steidza pēc bumbas, kas tika piespēlētā viņam pa skrējienam uz vārtiem. Igaunim par to brīdinājums.

80. min. Ikaunieks pēc sadursmes ar Milleru nopelnīja brīdinājumu. Pats gan bija ļoti izbrīnīts, ka viņš sodīts.

79. min. Stuglis iznāca laukumā Latvijas izlases vienīgo vārtu autora Kroļļa vietā.

77. min. Igaunija ieguva tiešo brīvsitienu no 30 metru attāluma. Vasiļjevs raidīja bumbu spēlētāju mūrī.

71. min.Igaunijas izlases spiediens pieauga, un igauņi bieži tika pie standartsituācijām. Latvijas izlasei pagaidām izdevās "atsisties".

69. min. Matrevics atvairīja bīstamu Kaita tālsitienu. Bumba vēl nedaudz mainīja lidojuma virzienu, bet Latvijas čempionvienības "Valmiera" vārtsargs spēlēja izcili.

67. min. Vasiļjevs centrēja bumbu soda laukumā un pēc diviem rikošetiem no Latvijas centra aizsargiem tā lidoja gar tālo vārtu stabu.

62. min. Latvijas izlasē divas maiņas. Uldriķa vietā nāk Dāvis Ikaunieks, bet Cigaņiku nomainīja Jaunzems.

61. min. Pēc centrējuma Uldriķis divcīņā ar aizsargu pamanījās izdarīt sitienu pa vārtiem, bet tas bija diezgan vājš un vārtsargam problēmas nesagādāja.

58. min.Pēc izveidotā vārtu gūšanas momenta puslaika sākumā Latvijas izlasei vairs nekas cits nav izdevies. Savukārt igauņiem Zeņovs sita garām no diezgan neērtas situācijas. Taču viņiem vismaz ir vārtu gūšanas momenti.

55. min.Rihards Matrevics! Igaunijas izlases uzbrukumā latvieši bloķēja sitienus, bet tad Sapinens tika pie bumbas un izdarīja sitienu no tuvas distances. Latvijas izlases vārtsargs glāba no vārtu zaudējuma.

55. min.Laukuma stūrī Zjuzins signalizēja, ka nepieciešama palīdzība. Klibojot gar laukuma malu, viņš devās tuvāk Latvijas izlases soliņam, bet viņam pretī nāca komandas dakteri, kuri steidza palīdzēt.

54. min. Zeņovs devās uzbrukumā, bet Latvijas futbolisti apturēja pretinieku centienus pārņemt vadību.

50. min. Igaunijas futbolisti nākamajās minūtēs pārņēma bumbas kontroli un darbojās Latvijas izlases laukuma pusē.

46. min. Latvija puslaika sākumā izveidoja uzbrukumu, kurā pēc Cigaņika centrējuma soda laukumā Krollis izdarīja sitienu ar galvu, taču viņš bumbu raidīja garām.

Sācies 2. puslaiks.

Latvija - Igaunija 1:1. Noslēdzies 1. puslaiks

45+2 min. Latvija - Igaunija 1:1. Vārti uz ģērbtuvēm! Laukuma centrā Artūrs Zjuzins teicami piespēlēja pa skrējienam Raimondam Krollim, kurš izgāja pret vārtsargu un raidīja bumbu vārtu augšējā stūrī.

40. min. Černomordijs ar galvu aizsita bumbu prom no soda laukuma pēc Kaita centrējuma. Zeņovs jau gaidīja, lai izdarītu sitienu ar galvu.

38. min. Savaļnieks izdarīja brīvsitienu no labās malas, Balodis ar galvu bumbu tālāk pārvirzīja Kroļļa virzienā, taču uzbrucējam neizdevās lēcienā aizsniegties līdz tai, lai apdraudētu vārtus.

32. min. Matrevics šoreiz pavisam noteikti glāba no drošu vārtu zaudējuma. Vascuks skrējienā saņēma tālu piespēli un izdarīja sitienu, un Latvijas izlases vārtsargs ar kāju apturēja bumbu.

31. min. Černomordijs bloķēja tālsitienu, bet minūti vēlāk bumba pēc rikošeta lidoja Matrevicam rokās. Igaunijas izlase turpina nonākt sitienu pozīcijās.

26. min. Pēc Latvijas izlases stūra sitiena divi Cigaņika sitieni neizgāja cauri spēlētāju burzmai.

23. min. Matrevics ne pārāk veiksmīgi izgāja no vārtiem. Viņš saskrējās ar Zjuzinu, tāpēc bumbu neizdevās izsist to no soda laukuma. Zeņovs izdarīja sitienu pa vārtiem, bet uz vārtu līnijas Balodis apturēja bumbu.

19. min. Matrevics atvairīja spēcīgu Kaita tālsitienu, aizvirzot bumbu uz laukuma kreiso pusi. Igauņi veikli spējuši doties uzbrukumos un radīt saasinājumus. Latvijai tikmēr ar uzbrukumu veidošanas klājas ļoti smagi.

16. min. Savaļnieks nokavēja izklupiena brīdi, "nopļāva" pretinieku un nopelnīja pirmo brīdinājumu mačā.

12. min. Teicama iespēja Latvijas izlasei. Uzbrukumā Krollis ļoti precīzi piespēlēja Uldriķim, kurš ar kreiso kāju uzsita tieši virsū pretinieku vārtsargam Heinam.

11. min. Igaunija devās pretuzbrukumā, Sapinens soda laukumā saņēma bumbu un izdarīja neprecīzu sitienu no asa leņķa. Brīdi vēlāk latvieši bloķēja divus tālsitienu mēģinājumus.

8. min. Latvijas futbolisti ieguva pārsvaru bumbas kontrolē, taču bija problēmas ar pietuvošanos pretinieku vārtiem.

4. min.Latvija pēc ielaistajiem vārtiem lūkoja atbildēt ar savu ātri izveidotu momentu, bet sitiens pa vārtiem neizdevās. Savukārt pēc tam igauņi atkal radīja trauksmi Latvijas soda laukumā.

2. min. Latvija - Igaunija 0:1Igaunija ļoti ātri gūst vārtus. Igaunijas valstsvienības veterāns Vasiļjevs izpildīja brīvsitienu, bumbu saņēma Kallaste, kurš centrēja gar vārtiem uzbrucējam Zeņovam, un viņš ar galvu pārspēja Matrevicu.

Latvija - Igaunija 0:0. Spēle sākusies!

Iepriekšējā Baltijas kausa izcīņā pirms pusotra gada triumfēja tieši Igaunijas valstsvienība.

Latvijas izlasē šajā mačā debitēs aizsargs Daniels Balodis, bet pirmo reizi pamatsastāvā izies vārtsargs Rihards Matrevics.

Latvijas un Igaunijas mača uzvarētāji Baltijas kausa finālā tiksies ar Lietuvas un Islandes valstsvienību uzvarētāju spēlē Kauņā.

Latvijas un Igaunijas futbola izlašu spēle Baltijas kausa izcīņas pusfinālā īpaša, jo tā notiks simts gadus pēc abu valstsvienību pirmās oficiālās spēles vēsturē. 1922. gada 24. septembrī abu tobrīd jaunizveidoto valstu izlases debitēja starptautiskā futbola apritē ar savstarpējo maču. Latvijas Sporta biedrības stadionā toreiz tika fiksēts neizšķirts 1:1. Mača otrajā minūtē Edvīns Johans Bārda guva Latvijas izlases pirmos vārtus vēsturē, bet 88. minūtē Oskars Ūprauss igauņiem panāca izlīdzinājumu.