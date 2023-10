Latvijas futbolisti pieveic Armēniju un izcīna pirmo uzvaru 'Euro 2024' kvalifikācijā

Latvijas futbola izlase ceturtdien Rīgā 2024.gada Eiropas čempionāta ("Euro 2024") kvalifikācijas mačā ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja Armēnijas valstsvienību, izcīnot pirmo uzvaru un pirmo punktus šajā kvalifikācijas ciklā.

Latvijas izlase spēli iesāka ļoti apņēmīgi un daudz kontrolēja bumbu. 39. minūtē mājinieki izvirzījās vadībā, kad Alvis Jaunzems no labā flanga iespēlēja bumbu soda laukumā. Tur Roberts Uldriķis neizdarīja sitienu un palaida bumbu tālāk komandas kapteinim Jānim Ikauniekam, kurš izcēlās ar precīzu sitienu.

Kad otrajā puslaikā bija nospēlētas septiņas minūtes, Latvijas izlase palika mazākumā, jo Mārcis Ošs nopelnīja savu otro brīdinājumu mačā. Tomēr tas netraucēja dubultot rezultāta pārsvaru. Latvijas futbolisti izturēja pirmo pretinieku ofensīvu, bet 69. minūtē tika pie stūra sitiena. Roberts Savaļnieks centrēja bumbu soda laukumā, Uldriķis nometa bumbu Danielam Balodim, kurš iesita bumbu vārtos.

Turpinājumā Latvijas futbolisti izturēja pretinieku uzbrukumus, vārtos teicami darbojās arī vārtsargs Roberts Ozols, kurš glāba no vārtu zaudējumiem.

Detalizēta spēles statistika aplūkojama šeit.

Latvijas izlase izcīnīja pirmo punktus "Euro 2024" kvalifikācijā. Iepriekšējās piecās spēlēs Latvija piedzīvoja zaudējumus. Savukārt Armēnijai šī neveiksme var atņemt cerības, lai kvalificētos finālturnīram.

D grupā Horvātija un Turcija izcīnījušas pa desmit punktiem, Armēnijai un Velsai tagad ir pa septiņiem punktiem, savukārt Latvija ir pēdējā vietā ar trīs punktiem.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Euro 2024 kvalifikācija: Latvija – Armēnija

Latvija - Armēnija 2:0. Spēle noslēgusies!

90+4. min. Latvijas izlases līdzjutēji turpināja saukt "Dainis out", kā arī atbalstīja savu komandu. Latvijas izlase tuvojas pirmajai uzvarai kvalifikācijas ciklā.

91+1. min. Bičakčjana tālsitiens pa Latvijas izlases vārtiem lidoja pāri.

Otrā puslaika kompensācijas laiks ir piecas minūtes.

88. min.Latvijas izlasē maiņas. Laukumā devās Vladislavs Sorokins un Dāvis Ikaunieks, bet malā devās Alvis Jaunzems un Roberts Savaļnieks.

86. min. Cigaņiks laukuma stūrī nospēlēja neprecīzi, un armēņi ieguva uzbrukuma iespēju. Ozols atvairīja ļoti bīstamu sitienu vārtu tuvējā apakšējā stūrī.

82. min. Latvijas virslīgas rezultatīvākais spēlētājs Marko Regža devās laukumā Roberta Uldriķa vietā.

81. min. Armēnijas izlases uzbrukumā Ranoss izdarīja sitienu, bet bumba pēc rikošeta draudīgi lēkāja gar vārtu stabu.

78. min. Latvijas izlasei izdevās iegūt vēl stūra sitienus, kas ļauj spēli aizvest prom no saviem vārtiem. Ņemot vērā, ka standartsituācijas šodien strādā, tas ļauj cerēt arī uz trešajiem vārtiem.

76. min. Sevikjans soda laukumā lēcienā tika pie bumbas un izdarīja sitienu, bet šoreiz viņš to raidīja pāri vārtiem.

75. min. Šoreiz pēc stūra sitiena Emsis bija tuvu vārtu guvumam, bet aizsargs stājās bumbas lidojuma ceļā.

5128 skatītāji klātienē vēro šo Latvijas izlases maču.

73. min. Latvijas izlase aizsardzībā veiksmīgi pretojās nākamajiem Armēnijas izlases uzbrukumiem. Tad Uldriķis savā laukuma pusē pārtvēra bumbu, saspēlējās ar Cigaņiku un devās uzbrukumā, kurā nopelnīja stūra sitienu.

66. min. Pēc tālas piespēles Ikaunieks rāvās uz priekšu, bet Armēnijas vārtsargs Čančarevičs bumbu pārtvēra, taču viņš izslīdēja ārpus soda. Latvijai standartsituācija pie paša soda laukuma kreisās malas, bet vārtsargam brīdinājums netika parādīts.

68. min. Latvija - Armēnija 2:0Latvijas futbolisti dubultoja rezultāta pārsvaru pēc stūra sitiena izspēles. Roberts Savaļnieks centrēja bumbu soda laukumā, Roberts Uldriķis nometa bumbu Danielam Balodim, kurš iesita bumbu vārtos.

65. min. Emsis nopelnīja brīdinājumu, kurš iesita pretiniekam, kad viņš gulēja uz zemes. Armēnis ļoti veiksmīgi izprovocēja Emša pārkāpumu.

63. min. Latvijas futbola izlase aizvadītajās minūtēs spiesta spēlēt savā laukuma pusē, un Armēnijas ofensīva ar katru nākamo minūti kļuvusi lielāka. Latvijas futbolisti bloķējuši vairākus sitienus.

58. min. Ozols pārtvēra Armēnijas futbolista centrējumu soda laukumā. Tad Latvija devās savā uzbrukumā, kurā Saveļjevs izpildīja tālsitienu, taču tas bija diezgan vājš.

55. min. Kaspars Dubra devās ieņemt noraidītā Oša vietu laukumā, bet mačs noslēdzās aktīvajam Dašķevičam.

54. min. Ozols glābj Latvijas izlasi pēc ļoti bīstama tiešā brīvsitiena, kuru izpildīja Dašjans. Viņš bumbu atsita, bet tad Jaunzems bloķēja atkārtoto sitiena mēģinājumu.

52. min. Latvijas izlase paliek mazākumā. Par iepriekšējo pārkāpumu Ošs saņēma vēl vienu dzelteno kartīti. Līdz ar to viņam spēle noslēdzās.

51. min. Latvijas izlasei pārkāpums tieši pie soda laukuma līnijas. Pēc nelielas apspriedes "pendele" netika piespriesta, tomēr armēņi tik un tā ieguva bīstamu standartsituāciju.

48. min. Šoreiz Jaunzems no labās malas teicami piespēlēja Dašķevičam, taču viņa sitiens nebija pietiekami spēcīgs, lai pārspētu Armēnijas izlases vārtsargu.

46. min. Dašķevičs devās uzbrukumā pa kreiso malu, bumbu saņēma Jaunzems, kurš izdarīja sitienu. Bumbu bloķēja un tā ar augstu trajektoriju lidoja rokās vārtsargam.

Sācies 2. puslaiks

https://twitter.com/kajbumba/status/1712510708041068804

Latvija - Armēnija 1:0. Noslēdzies 1. puslaiksŠoreiz kompensācijas laiks pirmajā puslaikā netika piešķirts.

39. min. Latvija - Armēnija 1:0Latvijas futbolisti diezgan pelnīti izvirzījās vadībā. Alvis Jaunzems labajā flangā bija ar bumbu un to iespēlēja soda laukumā. Roberts Uldriķis neizdarīja sitienu un palaida bumbu tālāk Jānim Ikauniekam, kurš izcēlās ar precīzu sitienu. Tie Ikauniekam bija 12. vārti Latvijas izlasē, kas viņam ļauj ielauzties valstsvienības labāko vārtu guvēju TOP 10.

32. min. Uldriķa un Jaunzema sitienu mēģinājumi atdūrās pret pretinieku aizsargiem.

31. min. Latvijas izlases pussargs Saveļjevs izdarīja ļoti bīstamu un skaistu sitienu pa vārtiem, kad bumba pie viņa lidoja pēc standartsituācijas izspēles. Čančarevičs vārtos skaistā lēcienā bumbu atvairīja.

30. min. Ošs un Harojans abi tika pie brīdinājumiem, kad abi skaidrojās par epizodi, kurā armēnis pārkāpa noteikumus.

27. min.Pēc bloķēta sitiena bumba nonāca pie Armēnijas izlases uzbrucēja Barseghjana. Viņš izdarīja sitienu no labas pozīcijas, bet bumba šoreiz lidoja garām vārtu stabam. Pēc tam armēņi turpināja darboties ar bumbu, pie pirmās iespējas raidot bumbu soda laukumā.

26. min. Latvijas futbolisti tika pie vēl viena stūra sitiena, un šoreiz tika izveidots labs uzbrukums. Balodis tika pie bumbas un raidīja to vārtu virzienā, bet Uldriķis mainīja tās lidojuma virzienu. Aizsargs aizsita bumbu prom, kad tā lēnām lidoja vārtos.

H sektora līdzjutēji tukšajās sēdvietās izvietoja plakātu, kurā redzams, ka Kazakeviča piesauktais vektors virzās uz atkritumu grozu.

21. min. Armēnija izlase sagaidīja brīdi, kad var ilgāku laiku spēlēt ar bumbu, bet pagaidām Latvijas aizsardzības līnija spēlēs pietiekami precīzi.

17. min. Ošs divas reizes ļoti tālu meta bumbu no sāna līnijas soda laukumā. Tas palīdzēja izveidot nelielu saasinājumu uzbrukumā, bet tos nevar nosaukt par nopietniem draudiem pretinieku vārtiem.

15. min. Latvijas izlase turpināja vairāk kontrolēt bumbu. Jaunzems no labās malas iespēlēja to soda laukumā, bet Uldriķis pie sitiena netika.

11. min. Latvijas izlase ieguva pirmo stūra sitienu spēlē. Savaļnieks centrēja bumbu Uldriķa virzienā uz to vārtu stabu, bet tā atlēca uz soda laukuma vidu, kur Ikaunieks centās izdarīt sitienu lēcienā. Līdz vārtiem bumba netika.

8. min. Armēnijas izlase pretuzbrukumā piespēlēja uz priekšu, kur Barsegjans steidza pēc bumbas. Vārtsargs Ozols kā aizsargs izklupienā nospēlēja perfekti un glāba savu komandu no vārtu zaudējuma.

7. min. Latvijas futbolisti spēles ievadā darbojas apņēmīgi. Uldriķis uzbrukumā piespēlēja Dašķevičam, taču viņa sitiens tika bloķēts.

Latvijas izlases līdzjutēji no H sektora tiešām devušies zem tribīnes.

3. min.Emsis laukuma vidusdaļā pārkāpa noteikumus pret Zelarajanu, bet šoreiz viņš izvairījās no brīdinājuma.

2. min. Latvijas izlasei izdevās saasinājums uzbrukumā. Dašķevičs piespēlēja uz priekšu Uldriķim, kurš izdarīja sitienu pa vārtiem. Bumba lidoja vārtu tīklā no otras puses, bet līnijtiesnesis šajā epizodē fiksēja arī aizmuguri.

Latvijas izlases līdzjutēji spēles sākumā izceļas ar saukļiem "Dainis out!".

Spēle sākusies!

Armēnijas futbola izlases sastāvshttps://twitter.com/OfficialArmFF/status/1712479799791513813

Latvijas futbola izlases līdzjutēji sociālos tīklos izplatījuši aicinājumu Latvijas futbola izlases spēlēs pret Armēniju pirmajā puslaikā atstāt tukšas tribīnes, tādējādi protestējot pret pēdējā laika notikumiem un izlases sniegumu. "Lai izteiktu savu Latvijas futbola izlases atbalstītāja viedokli šajā jautājumā, lūdzu jūs visus ceturtdien doties uz izlases spēli, kuras sākums ir 19:00, ierodoties visiem laicigi uz spēli. No visas sirds nodziedam mūsu valsts himnu, noskandinām pa visu stadionu "Visi latvji kopā lecam – hej, hej!" un līdz ar spēles sākuma svilpi dodamies zem tribīnēm uz pirmā puslaika pārdomu brīdi, atstājot pilnīgi tukšu H sektoru [līdzjutēju sektors "Skonto" stadionā]," teikts Latvijas Futbola fanu asociācijas (LFFA) paziņojumā. "Man ne līdz galam ir skaidra saasinātā un brīžiem naidīgā attieksme,"par šo akciju teica Dainis Kazakevičs. "Ir sajūta, ka iepriekšējo gadu nemaz nav bijis, ir tikai šie pieci mači. Pēc smagā posma izlasei un sarežģītā sākuma mums aiz muguras ir divi labi gadi. Šajā ciklā lielākoties esam bijuši konkurētspējīgi un par spīti lieliem iztrūkumiem sastāvā esam cīnījušies, centušies mainīt situāciju. Spēlētāji dara, ko var. Vai mēs vēlamies šādā ne tik vienkāršā brīdī nostāties blakus? Es nevienam neko neprasu, es tikai pasaku savu redzespunktu." Uzbrucējs Roberts Uldriķis: "Man ir prieks, ka mēs dzīvojam valstī, kurā katrs demokrātiskā ceļā var paust savu viedokli. Ceru, ka līdzjutējus, kuri mums tic, varēsim iepriecināt, jo ļoti novērtējam viņu atbalstu. To, ka no mums gaida rezultātu, es izjūtu kā privilēģiju, jo vēl pirms pāris gadiem mums neviens neticēja, neviens neko negaidīja. Tagad jau cilvēki redz, ka mēs varam cīnīties. To, ka par mums runā un no mums gaida uzvaras, redzu kā kaut ko pozitīvu."

"Armēnijas izlase būs līdzīgā sastāvā tam, kādā tā bija pirmajā spēlē Erevānā. Mums ir lielākas sastāva problēmas, taču pirmajam mačam bija liels noguruma fons. Šajā ziņā mēs rīt varam izskatīties labāk – būt agresīvāki un kustīgāki," sacīja galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Latvijas izlase pirmajā savstarpējā duelī ar rezultātu 1:2 piekāpās un Armēnijas izlasi.

Latvijas izlases vārtu drošība šajā mačā tiks uzticēta “Auda” vārtsargam Robertam Ozolam. Kopumā trenera izvēlētajā sastāvā lielu pārsteigumu nav. Latvijas izlasei šī gada atlikušajās spēlēs jāiztiek bez diviem stabiliem sākumsastāva spēlētājiem uzbrucēja Vladislava Gutkovska un aizsarga Raivja Andra Jurkovska. Tāpat arī Antonijs Černomordijs savainojuma dēļ netiks pieteikts nevienai no gaidāmajām spēlēm. Vēl Kristers Tobers maču pret Armēniju izlaidīs diskvalifikācijas dēļ.

Latvijas futbola izlasei “Euro 2024” kvalifikācijas turnīrs bijis tik neveiksmīgs, ka līdzjutēji pieprasa galvenā trenera Daiņa Kazakeviča atkāpšanos. Piecās spēlēs piedzīvoti pieci zaudējumu un kopvērtējumā tā ar nullīti punktu ailē ierindojas pēdējā, piektajā, vietā D grupā. Šajā kvalifikācijas ciklā nulle punkti citās grupās ir Lihtenšteinai, Sanmarīno, Maltai, Gibraltāram un Kiprai. Arī Lietuvas un Igaunijas izlases savās grupās ir pēdējās vietās, bet tās tikušas pie punktiem.