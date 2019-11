Latvijas telpu futbola izlase uzzinājusi pretiniekus Eiropas čempionāta atlasē

Ceturtdien, 7. novembrī, notika grupu izloze 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijai telpu futbolā. Izloze lēma, ka Latvijai kvalifikācijas pirmajā kārtā jāsacenšas G grupā ar Igaunijas un Dānijas komandām.

Šoreiz sacensībām ir jauns kvalifikācijas cikla formāts. Pirmoreiz finālturnīrā piedalīsies 16 komandas, arī kvalifikācijas ciklā ir rekordliels dalībvalstu skaits (50). Atlases pirmajā stadijā piedalās 33 komandas, tostarp arī Artūra Šketova vadītā Latvijas izlase.

G grupas mači tiks aizvadīti laika posmā no 29. janvāra līdz 1. februārim. Latvijai uzticēts uzņemt trīs komandu mini turnīru. Katras grupas uzvarētājs turpinās cīņu par ceļazīmēm uz finālturnīru Nīderlande nākamajā kvalifikācijas stadijā. Deviņas otro vietu ieguvējas un piecas labākās trešo vietu īpašnieces pēc -play-off formāta cīnīsies par dalību kvalifikācijas nākamajā stadijā.

Visā kvalifikācijas gaitā paredzētas četras stadijas. Vispirms būs kvalifikācijas kārta (mini turnīri), tad kvalifikācijas play-off spēles, tam sekos kvalifikācijas grupu turnīrs un izslēgšanas spēles.

Nīderlande kā mājiniece jau garantējusi sev vietu finālturnīrā. Sešpadsmit UEFA zonas izlases, kuras piedalās 2020. gada FIFA Pasaules kausa elites kārtā (Azerbaidžāna, Baltkrievija, Horvātija, Čehija, Somija, Francija, Itālija, Kazahstāna, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ukraina), EČ kvalifikācijā iesaistīsies no grupu turnīra kārtas. Visas pārējās valstsvienības ceļu uz Nīderlandi sāks no kvalifikācijas kārtas.

Pirms izlozes Latvijai bija uzticēts uzņemt pie sevis vienu no kvalifikācijas kārtas mini turnīriem, tāpēc izlozē Latvija bija pirmajā grozā. No otrā spēcīgākā groza mūsu komandai izloze piespēlēja Dāniju, bet no trešā spēcīgākā groza - Igauniju.