Latvijas U-19 futbolisti atlases Elites kārtu noslēdz neizšķirti ar iepriekšējā finālturnīra dalībnieci

Latvijas U-19 futbola izlase otrdien Polijā 2023. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas Elites kārtas turnīra trešajā mačā tikās ar iepriekšējā čempionāta finālisti Izraēlu, cīnoties neizšķirti 1:1 (1:1), vēsta Latvijas Futbola federācija.

Savu pirmo spēli turnīrā aizvadīja vārtsargs Klāvs Lauva un Maksims Semeško, kuriem līdzās sākumsastāvā pirmoreiz devās arī Markuss Maksimuss Alpēns un Armans Muradjans, kamēr Danielam Nosegbem Suško mačs bija jāizlaiž nopelnīto brīdinājumu dēļ. Visās trīs turnīra spēlēs vietu Latvijas izlases sākumsastāvā izpelnījās Niks Sliede, Deniss Silajevs-Kožurovs, Valerijs Lizunovs un Kristers Atars.

Spēles ievadā Latvijas izlase darbojās aktīvi un regulāri bija pretinieku soda laukuma tuvumā, bet 12. minūtē komandai bija jāpaļaujas uz Lauvu, kurš spēja teju bezcerīgā situācijā atvairīt sitienu no ļoti tuvas distances. Mazliet vēlāk bīstami no tālienes sita Gļebs Žaleiko, bet 27. minūtē pēc vairākām labām individuālajām darbībām un Muradjana raidījuma bumba nonāca pie Lizunova, kurš precīzi sita to vārtu tālajā stūrī. Tie bija Latvijas izlases pirmie vārti turnīrā.

Spēles 35. minūtē bīstami sāncenšu vārtus apdraudēja Degtjarevs, bet 41. minūtē iespēja izcelties no soda laukuma robežas bija Alpēnam. Par spīti labajam Latvijas izlases sniegumam puslaika pēdējās sekundēs rezultāts kļuva neizšķirts, kad lielisks tālsitiens izdevās Ananam Halaili.

Otrajā puslaikā Izraēlas futbolisti bija ieguvuši teritoriālo pārsvaru un 62. minūtē nonāca ļoti tuvu vadības iegūšanai, tomēr pretinieku sitiens no labas pozīcijas mērķi nesasniedza. Muradjana vietā laukumā devās Dans Sirbu, bet Degtjarevu nedaudz vēlāk nomainīja Ivans Patrikejevs.

Mača 73. minūtē skaistā lēcienā savu komandu glāba Lauva, bet pēdējās minūtēs cīņā iesaistījās arī Emīls Aizpurietis, Rodigo Gaučis un Gļebs Patika. Aktīvāk uzbrukumus veidoja Izraēlas jaunieši, kuriem šajā mačā bija nepieciešama uzvara, tomēr Latvijas izlase izpausties pretiniekiem neļāva un pati meklēja pretuzbrukumu iespējas, pēc viena no kuriem viens pret vienu izskrēja Gaučis, vārtsargu tomēr nepārspējot.

Pirms tam turnīrā Latvijas izlase piedzīvoja sāpīgu zaudējumu Serbijai ar 0:1, vienīgos vārtus ielaižot mača kompensācijas laikā, bet pēc tam ar 0:3 atzina laukuma saimnieku poļu pārākumu. Izraēla pirms šīs cīņas bija iekrājusi četrus punktus – 1:1 ar Poliju un 3:1 pret Serbiju.

Kopvērtējumā Latvijas izlase ar vienu punktu ierindojās ceturtajā vietā.

Finālturnīrā, kas jūlijā notiks Maltā, piedalīsies astoņas komandas. Ceļazīmes Elites kārtā iegūs septiņu apakšgrupu uzvarētājas.

Sastāvā Jakuba Dovalila vadībā bija pulcēti futbolisti no astoņiem pašmāju klubiem, kā arī komandām Itālijā un Vācijā.

Pērnajā septembrī mūsu U-19 izlase sekmīgi pārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, kad nosargāja vārtus neskartus (0:0) dueļos ar Rumāniju un Austriju, bet vienaudžus no Lietuvas pārspēja ar 1:0. Elites kārtu šī vecuma Latvijas izlase bija sasniegusi trešo reizi vēsturē.