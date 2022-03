Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde novirzīs līdz 20 000 EUR no rezerves fonda līdzekļiem Ukrainas karā cietušo atbalstam, lemj par citiem atbalsta mehānismiem, kā arī aicina iesaistīties citās aktivitātēs, palīdzot grūtībās nonākušajiem Ukrainas futbola dzīves pārstāvjiem, ziņo LFF.

LFF redzeslokā nonākusi jauniešu futbola komanda no Dnipro, kas atgriežas no starptautiska turnīra. Komandas futbolisti, kuri ir vecumā no 14 līdz 15 gadiem, kopā ar bēgļu gaitas uzsākušajiem radiniekiem tiks izmitināti LFF mācību un treniņu centrā "Staicele". Kopskaitā tās būs vairāk nekā 25 personas, kurām LFF ar novirzītajiem līdzekļiem palīdzēs iedzīvoties Latvijā. Aktīvi viņu drošā nogādāšanā līdz Staicelei piedalās arī sporta aģents Raivis Ušackis.

LFF nākamajos soļos apņemas rast risinājumus, kā šos jauniešus integrēt Latvijas futbola klubos un Latvijas jaunatnes čempionātā.

LFF aicina ziedot līdzekļus īpaši izveidotā kontā, lai palīdzētu Staicelē izmitinātājiem jauniešiem un viņu radiniekiem, kā arī citiem Ukrainas futbola dzīves pārstāvjiem, kuru bēgļu gaitas vedīs uz Latviju.

Konta numurs ziedojumiem (EUR): LV31RIKO0002930340641

Konta numurs ziedojumiem (USD): LV33RIKO0000080771896

LFF aicina Ukrainu pametušo cilvēku atbalstā iesaistīties arī ar praktisku palīdzību, nodrošinot dzīvošanas apstākļus, palīdzot ar futbola inventāru vai iesaistoties kādā citā veidā. LFF apkopos visu saņemto informāciju un nodrošinās tālāku koordināciju ar grūtībās nonākušajiem.

Pieteikšanās anketa: ej.uz/Sabiedribas-atbalsts-Ukrainas-futbolistiem

Tāpat LFF biedriem tiek nodrošināta iespēja piedalīties Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) bēgļu atbalsta programmā (UEFA Football and Refugees Grant Scheme), pretendējot uz finansējumu no UEFA atbalsta īstenošanai. Atbalsta pamata formas ir izmitināšanas un treniņu nodrošināšanas iespējas.

Pieteikšanās anketa: ej.uz/LFF-atbalsts-Ukrainai

Plašāka informācija pieejama, sazinoties ar LFF futbola sociālās atbildības speciālisti Alisi Pētersoni (alise.petersone@lff.lv).

Līdztekus tam LFF valde 11. marta sēdē lēma attiecībā uz Ukrainas valsts pilsoņiem samazināt 2022. gada Latvijas Virslīgas čempionāta reglamenta 6.3. punktā piemērojamo dalības maksu 3000 eiro apmērā par katru spēlētāju. Minētais dalības maksas samazinājums katram Virslīgas klubam var tikt piemērots ne vairāk kā par diviem Ukrainas spēlētājiem.

LFF prezidents Vadims Ļašenko izsaka pateicību LFF valdei par šo ieceru atbalstīšanu un pauž cerību uz pēc iespējas drīzāku bezjēdzīgās vardarbības pārtraukšanu pret Ukrainas iedzīvotājiem.

"Katram no mums privātā un kolektīvā līmenī ir jāmeklē veidi, kā palīdzēt karā cietušajiem. Šis būs reāls praktiskais atbalsts Ukrainas jauniešiem un viņu tuviniekiem, lai uz laiku, kamēr viņi atrodas Latvijā, viņu dzīves ritētu pēc iespējas pilnvērtīgāk. Esam gatavi līdzīgi palīdzēt arī citiem Ukrainas futbola ģimenes pārstāvjiem, izskatīsim katru iespējamo atbalsta mehānismu," saka Ļašenko.