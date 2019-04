LFF pērn strādājusi ar 2,63 miljonu eiro zaudējumiem

Latvijas Futbola federācija (LFF) 2018. gadu noslēgusi ar 2,63 miljonu eiro lieliem zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija.

2017. gadu LFF noslēdza ar 2,6 miljonu eiro peļņu.

Tāpat pusotru reizi sarucis LFF apgrozījums - no 10,44 miljoniem eiro 2017. gadā līdz 6,68 miljoniem eiro pērn.

No LFF vadības ziņojuma izriet, ka pērn auguši gan federācijas izdevumi, gan arī sarucis saņemto dotāciju un ziedojumu apmērs, kā arī sarukuši biļešu ieņēmumi.

2018. gadā biedru naudās iekasēti 6350 eiro, iepretim 3700 eiro 2017. gadā. Savukārt ziedojumu apmērs saruka no 179 900 eiro 2017.gadā līdz 91 600 eiro pērn. Dotācijās tika saņemts 216 861 eiro iepretim 246 548 eiro 2017. gadā.

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības saruka par vairāk nekā 60% - no 514 688 eiro 2017.gadā līdz 317 435 eiro pērn. Tajā skaitā ieņēmumi no biļešu realizācijas saruka no 128 938 eiro 2017.gadā līdz 39 042 eiro pērn.

Ieņēmumi no Eiropas Futbola asociāciju savienības jeb UEFA saruka teju uz pusi - no 8,4 miljoniem eiro 2017. gadā līdz 4,98 miljoniem eiro pērn. Savukārt ieņēmumi no Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas jeb FIFA pieauga nedaudz, sasniedzot 719 229 eiro.

LFF naudas līdzekļi pērn sarukuši līdz 668 650 eiro no 3,38 miljoniem eiro 2017.gadā.

Kopumā 2018. gadā LFF nodarbināja 60 cilvēkus, kas ir par četriem vairāk nekā 2017.gadā, personāla izmaksām gada laikā augot līdz 1,37 miljoniem eiro. 2017.gadā personāla izmaksas veidoja 1,05 miljonus eiro.

Pērn nedaudz augusi LFF vadītāju atlīdzība - no 43 651 eiro 2017.gadā līdz 45 992 eiro pagājušajā gadā.

Latvijas Futbola federācija (LFF) ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA un UEFA, un tā ir atbildīga par futbola attīstību valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās. LFF pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības.