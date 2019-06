'Liverpool' čempionu parādē piedalās 750 tūkstoši fanu

Anglijas kluba "Liverpool" parādē Liverpūles ielās svētdien piedalījās aptuveni 750 tūkstoši līdzjutēji, kuri kopā ar spēlētājiem atzīmēja komandas triumfu UEFA Čempionu līgā.

Jau vēstīts, ka sestdien "Liverpool" UEFA Čempionu līgas finālā ar rezultātu 2:0 pārspēja Totenhemas "Hotspur", izcīnot sesto titulu šajā turnīrā.

Svētdien "Liverpool" spēlētāji un treneri uz autobusa jumta brauca pa pilsētas ielām, kur viņus godināja milzīgs līdzjutēju skaits. Futbolisti parādīja izcīnīto kausu līdzjutējiem un ļoti labā noskaņojumā atzīmēja paveikto.

"Liverpool" par labāko klubu Eiropā iepriekš kļuva 1977., 1978., 1981., 1984. un 2005.gadā.

WE'VE CONQUERED ALL OF EUROPE! Take it away, lads... 🎶🎶 #SixTimes pic.twitter.com/6Rmb9UZPU3

We're away. 🚌🔴

Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. 🙌🔴 #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH