'Liverpool' pēcspēles sitienu sērijā izcīna UEFA Superkausu

Par 2019. gada UEFA Superkausa ieguvējiem trešdien Stambulā kļuva Anglijas klubs "Liverpool", kas tādējādi šo trofeju izcīnīja ceturto reizi.

Pagājušās sezonas UEFA Čempionu līgas uzvarētāja "Liverpool" pamatlaikā un pagarinājumā cīnījās neizšķirti 2:2 ar citu Anglijas komandu Londonas "Chelsea", kas uzvarēja UEFA Eiropas līgā. Uzvarētāja noteikšanai bija nepieciešami pēcspēles sitieni, kuros "Liverpool" uzvarēja ar 5:4.

Spēles iesākumā aktīvāk uzbrukumā darbojās "Liverpool" futbolisti, un lieliska vārtu gūšanas iespēja 15. minūtē bija Muhamedam Salāham, bet pretinieku vārtsargs bumbu atvairīja. Turpinājumā "Chelsea" vienība pārņēma spēles kontroli, kas 22. minūtē deva lielisku iespēju, bet Pedro Rodrigess trāpīja pa vārtu pārliktni. Savukārt 36. minūtē Kristians Pulisiks ar precīzu piespēli uz priekšu sitiena pozīcijā nostādīja Olivjē Žirū, un viņš ar sitienu ar kreiso kāju izvirzīja vadībā Londonas vienību. 41. minūtē pats Pulisiks saņēma piespēli kreisajā malā un ātrā izrāvienā raidīja bumbu vārtos, tomēr ar video atkārtojuma palīdzību tika fiksēta aizmugure, tāpēc gols netika ieskaitīts.

Otrais puslaiks iesākās ar Robertu Firminu iznākšanu laukumā uz maiņu, un viņš uzreiz izveidoja uzbrukumu, kurā Sadio Manē nocīnījās līdz galam, tika pie vārtsarga nepiefiksētās bumbas un izlīdzināja rezultātu. Abas komandas apmainījās ar labām iespējām gūt vārtus, bet vēlāk spēles gaita norimās. 75. minūtē "Liverpool" bija lieliska iespēja, kurā vispirms sitienu izdarīja Salāhs, bet vārtsarga atvairīto bumbu ieguva Virdžils van Dijks, un viņš trāpīja pa pārliktni. 83. minūtē "Chelsea" trešo reizi dabūja bumbu vārtos, bet otro reizi vārtu guvums netika ieskaitīts, jo tālas piespēles saņemšanas brīdī uz maiņu nākušais Meisons Mounts pavisam nedaudz bija aizmugurē. Sīvā cīņā uzvarētāju noteikt neizdevās, tāpēc nācās spēlēt pagarinājumu.

Pagarinājumā "Liverpool" izvirzījās vadībā, kad ātrā uzbrukumā Firminu atspēlēja bumbu Manē, kurš 95. minūtē izpildīja precīzu sitienu. Taču "Chelsea" rezultātu izlīdzināja ar 11 metru soda sitienu pēc "Liverpool" vārtsarga Adriana noteikumu pārkāpuma, nogāžot Tamiju Abrahamu. Žoržinju šo iespēju izmantoja. Abrahams pāris minūtes vēlāk no vārtu priekšas aizvirzīja bumbu gar tālo vārtu stabu. Londonas klubs pagarinājuma otrajā puslaikā bija tuvu vārtu guvumam, bet savu iespēju neizmantoja. Uzvarētāja noteikšanai bija nepieciešami pēcspēles sitieni, kuros veiksmīgāki bija "Liverpool". Abu komandu spēlētāji pirmajos četros sitienos bija nekļūdīgi, bet "Liverpool" uzvaru nodrošināja Salāha "pendele" un vārtsarga Adriana atvairītais Abrahama sitiens.

UEFA Superkausu "Liverpool" iepriekš ieguva 1977., 2001. un 2005. gadā. Šī komanda Superkausa trofeju pievienoja 1977., 1978., 1981., 1984., 2005. un 2019. gadā izcīnītajiem Čempionu līgas kausiem.

Pirmo reizi šāda līmeņa UEFA klubu turnīra spēli apkalpoja sieviešu tiesnešu trio ar galveno tiesnesi Stefāniju Frapartu priekšgalā.

