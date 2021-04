Mančestras 'City' otrajā puslaikā atgūstas un pieveic PSG pirmajā pusfināla spēlē

Pateicoties Rijada Mahreza un Kevina de Brujnes otrajā puslaikā gūtajiem vārtiem, Anglijas futbola grands Mančestras "City" trešdien izcīnīja uzvaru pirmajā Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas pusfināla spēlē.

"City" viesos ar 2:1 (0:1) uzvarēja pagājušās sezonas finālisti Parīzes "Saint-Germain" (PSG).

Spēles 13.minūtē Edersons glāba "City" no vārtu zaudējuma, jo Neimars iepriekš apspēlēja vairākus viesu spēlētājus un no tuvas distances izdarīja spēcīgu sitienu. PSG gan neapstājās un divas minūtes vēlāk Anhela di Marijas centrējumu no stūra sitiena izspēles vietas vārtu guvumā soda laukumā ar galvu pārvērta Markinjoss.

Trīs minūtes līdz pirmā puslaika beigām Keilors Navass atvairīja Fila Fodena ("City") sitienu no tuvas distances, nosargājot PSG pārsvaru pirmajās 45 minūtēs.

"City" izlīdzinājumu izdevās panākt 64.minūtē, kad Navass pārvērtēja situāciju un neveiksmīgi izvēlējās pozīciju, kā rezultātā de Brujnes centrējums soda laukumā izrādījās kā precīzs sitiens. Septiņas minūtes vēlāk no vairāk nekā 20 metriem tiešo brīvsitienu izpildīja Mahrezs, bumbai ar zemu lidojuma trajektoriju ielidojot vārtu kreisajā apakšējā stūrī.

Aptuveni 23 minūtes līdz pamatlaika beigām par rupju spēli pret pretinieku sarkano kartīti saņēma Idrisa Gveje. Dažas minūtes iepriekš "dzelteno" plāksteri saņēma Neimars. Kad spēlē bija atlikušas trīs minūtes, Navass PSG glāba no vēl viena Fodena bīstamā sitiena, Francijas klubam pirmajā spēlē ciešot neveiksmi.

Atbildes spēle gaidāma 4.maijā.

Jau ziņots, ka Madrides "Real" otrdien UEFA Čempionu līgas pusfinālā savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Londonas "Chelsea". Atbildes spēle notiks 5.maijā Londonā.

Pusfināli notiks 27./28.aprīlī un 4./5.maijā.

Fināla spēle Stambulā paredzēta 29.maijā. Turcijas lielākajā pilsētā Čempionu līgas finālam bija jānotiek jau pērn, bet Covid-19 izplatības dēļ izšķirošās spēles tika aizvadītas Lisabonā.