Mančestras 'City' un Milānas 'Inter' nosargā pārsvaru un iekļūst Čempionu līgas pusfinālā

Mančestras "City" un Milānas "Inter" futbolisti trešdien ceturtdaļfināla atbildes mačos spēlēja neizšķirti, taču ar to bija pietiekami, lai nodrošinātu vietu UEFA Čempionu līgas pusfinālā.

"City" viesos dueli pret Minhenes "Bayern" noslēdza neizšķirti ar 1:1 (0:0) un divu spēļu summā guva panākumu ar 4:1.

Pirmā puslaika 38.minūtē 11 metru soda sitienu neprecīzi izpildīja Ērlings Holanns, taču otrajā puslaikā viņam vajadzēja vien 12 minūtes, lai pārspētu Minhenes komandas vārtsargu, izvirzot vadībā viesus.

"Bayern" panāca neizšķirtu 83.minūtē, kad Mančestras vienības vārtos bumbu raidīja Jošua Kimihs.

3 - Manchester City are only the third English team to qualify for the UEFA Champions League semi-finals in three consecutive seasons, along with Chelsea and Manchester United (both 2006-07 to 2008-09). March. pic.twitter.com/4IgHA3ZG1c