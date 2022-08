Mančestras 'United' sarūpē vienu no dārgākajiem transfēriem Premjerlīgas vēsturē

Slavenais Anglijas futbola klubs Mančestras "United" šajās dienās nokārtos brazīliešu malējā uzbrucēja Antonī iegādi, par ko šķirsies no 100 miljoniem eiro.

Antonī iepriekšējās divas sezonas pārstāvējis Nīderlandes flagmani Amsterdamas "Ajax", kā sastāvā kopumā 82 mačos atzīmējies ar 25 vārtiem un 22 rezultatīvām piespēlēm. Mančestras kluba redzeslokā viņš jau ir vairākus mēnešus, turklāt 22 gadus vecais brazīlietis Eiropā līdz šim spēlējis tikai jaunā "United" galvenā trenera Ērika ten Hāga vadībā. Ten Hāgs darbu ar Angļu klubu šovasar sāka, tieši pārnākot no "Ajax".

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud