Maradona divas dienas pēc atkāpšanās atgriezies 'Gimnasia' trenera amatā

View this post on Instagram

Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con todo lo que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!! 💪💙🐺

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Nov 21, 2019 at 2:52pm PST