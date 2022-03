Mbapē treniņā guvis savainojumu un varētu izlaist Čempionu līgas spēli ar Madrides 'Real'

Franču uzbrucējs Kilians Mbapē pēc pirmdien treniņā saņemtā spēriena pa pēdu varētu izlaist Parīzes "Saint-Germain" komandas spēli izbraukumā Čempionu līgas astotdaļfinālā ar Madrides "Real", vēsta franču mediji.

Saskaņā ar radiostacijas RMC un laikraksta "L'Equipe" rīcībā esošo informāciju Mbapē, kurš 15.februārī guva vienīgos vārtus "Parc des Princes" stadionā pirmajā šī dueļa astotdaļfināla spēlē, "cieta sāpes".

Tas būtu milzīgs zaudējums PSG, ja būtu jāspēlē bez Mbapē, kura ļoti pietrūka, kad sestdien izbraukumā ar 0:1 Francijas čempionāta spēlē tika zaudēts "Nice".

Jūnijā Mbapē beigsies līgums ar klubu, un tieši Madrides "Real" ir viens no klubiem, kurš vēlas iegūt uzbrucēju savās rindās. Uz Mbapē palikšanu Parīzē cer arī PSG.

The moment Mbappe picked up an injury in PSG training 😨

(via @PSG_English) pic.twitter.com/662P4UQiaT