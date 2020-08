Medijs: Mesi jau pirms nedēļas Gvardiolu informēja par nodomiem pamest 'Barcelona'

Futbola zvaigzne Lionels Mesi jau pirms nedēļas esot sazinājies ar savu iepriekšējo treneri Žuzepu Gvardiolu, lai informētu viņu par nodomiem pamest ilgi pārstāvēto "Barcelona", piektdien ziņo Lielbritānijas laikraksts "The Times".

Laikraksts vēsta, ka sarunā ar Mesi, Gvardiola solījis, ka aprunāsies ar kluba vadību par iespējām iegādāties argentīnieti.

Dienu iepriekš par telefona zvanu starp abiem futbola grandiem ziņoja arī portāli "Goal" un "Spox". Savukārt "The Times" ziņo, ka notikusī saruna Mančestras "City" pārrunās izvirza priekšplānā.

Tāpat laikraksts ziņo, ka "City" pārstāvis Ferans Soriano jau ir ieradies Katalonijā, lai nākamajā nedēļā veiktu pārrunas ar Mesi aģentu un tēvu Horhi.

Tikmēr Argentīnas laikraksts "La Nacion" ziņo, ka 33 gadus vecais Mesi ar "City" varētu noslēgt līgumu pēc principa 3+2, kas nozīmē, ka pēc trešās sezonas "City", uzbrucējs dotos uz ASV augstāko futbola līgu (MLS), kur pārstāvētu Mančestras kluba meitaskomandu no Ņujorkas.

Gvardiola "Barcelona" vadīja no 2008. līdz 2012.gadam un šajā laika posmā kopā ar Mesi uzvarēja divos UEFA Čempionu līgas turnīros.

Pēc katastrofālā zaudējuma UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā, Mesi šī mēneša vidū "Barcelona" informēja par nodomiem atstāt komandu. Argentīnietis klubam nosūtīja ierakstītu vēstuli, kurā atklāja, ka vienību vēlas pamest bez izpirkuma maksas.

Mesi Barselonu bez izpirkuma maksas varēja pamest, ja par to būtu ziņojis līdz 10.jūnijam, taču viņš to neizdarīja. Šī iemesla dēļ "Barcelona" nevēlas par velti šķirties no Mesi, taču futbolists uzstāj, ka šosezon termiņš bija jāpagarina, jo sezonu ietekmēja Covid-19 radītā pandēmija.

Mesi līguma izpirkuma maksa ir 700 miljoni eiro un tas noslēgsies nākamā gada jūnijā.

Jau iepriekš vairāki mediji ziņoja, ka Mesi lēmums ir galējais, un "Barcelona" viņš vairs nespēlēs.

Pagājušajā nedēļā komandas stūri pārņēma Ronalds Kūmans, kurš amatā nomainīja Enriki Setjenu. Viņam esot bijusi saruna ar Mesi, kuras laikā argentīnietim licis saprast, ka viņa privilēģiju laiks klubā ir beidzies.

Tāpat vēlāk kluba vadība paziņoja, ka plāno šķirtiem no Mesi tuva drauga Luisa Svaresa, par ko futbolists esot uzzinājis internetā. Arī šie divi aspekti tiek minēti, kā vieni no iemesliem, kāpēc Mesi nolēmis pamest Barselonu.

Mesi karjeras laikā sešas reizes ieguvis "Ballon d’Or" balvu, ko pasniedz gada labākajam futbolistam. Viņš "Barcelona" komandai palīdzējis desmit reizes uzvarēt Spānijas čempionātā un iegūt četras UEFA Čempionu līgas trofejas.

Ar "Barcelona" komandu viņš ir kopš 13 gadu vecuma.