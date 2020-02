Mesi pēc strīda ar 'Barcelona' direktoru varētu pamest klubu

Futbola pasauli pāršalkušas jaunas baumas par to, ka viens no labākajiem futbolistiem Lionels Mesi no Argentīnas varētu pamest spēcīgo Spānijas čempionāta komandu "Barcelona".

Šādas runas sākušās pēc tam, kad "Barcelona" sporta direktors un bijušais kluba futbolists Ēriks Abidāls izteicās, ka spēlētāji panākuši to, ka galvenais treneris Ernesto Valverde tiek atlaists no amata. Viņš norādīja, ka futbolisti Velverdes vadībā nav noskaņoti strādāt pietiekami smagi. Pēc Velverdes atlaišanas viņa vietā iecelts Kiki Setjens.

Mesi šādi izteikumi nepatika, un viņš savā sociālā tīkla "Instagram" profilā pauda nepatiku par Abidāla izteikumiem. Argentīnas futbola superzvaigzne parasti šādi neizmanto savus sociālos tīklus, tāpēc šis gadījums izpelnījies šādu uzmanību.

"Ja godīgi, man nepatīk šīs lietas, taču katram vajadzētu būt atbildīgam par saviem uzdevumiem," rakstīja Mesi. "Spēlētājiem vajadzētu atbildīgiem par to, kas notiek laukumā un pirmajiem atzīt, kad viss nenotiek, kā nākas. Sporta direktoriem vajadzētu uzņemies savu daļu vainas un būt atbildīgiem par viņu lēmumiem."

"Visbeidzot, es domāju, ja kāds runā par spēlētājiem, tad viņiem vajadzētu nosaukt konkrētus vārdus, jo citādāk viņš nomelno visus," uzsvēra Mesi.

Mesi līgumā ar "Barcelona komandu ir punkts, kas viņam šajā vasarā ļauj pamest "Barcelona" komandu bez kompensācijas. Šī skandāla ietekmē "Barcelona" prezidents Hoseps Bartomeu bija spiests sasaukt tikšanos, lai Mesi un Abidāls varētu rast risinājumu šim publiskajam konfliktam.

Tikmēr Lielbritānijas mediji vēsta, ka Mančestras "City" vienība cītīgi seko šai lietai. Ja rastos iespēja, tā būtu gatava piesaistīt Mesi savam sastāvam.

32 gadus vecais Mesi šajā sezonā Spānijas čempionātā 17 spēlēs guvis 14 vārtus, bet UEFA Čempionu līgā piecās spēlēs guvis divus vārtus.