'Metta' spēles izskaņā negaidīti izrauj neizšķirtu pret RFS

"Metta" svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas spēlē savā laukumā mača kompensācijas laikā izrāva neizšķirtu ar vicečempioni - RFS vienību.

"Metta" ar RFS vienību spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2).

Vārtus mājiniekiem guva Junusa Muritala, Emīls Birka un Iļja Korotkovs, bet viesiem - Darko Lemajičs, Darko Micevskis un Žiga Lipuščeks.

🔥🔥🔥 Viena no sezonas iespaidīgākajām spēlēm! Noskaties mača starp @FSMETTA un @RFSDaily vārtu guvumus! Metta izrāva neizšķirtu pēdējā sekundē! ⚽ Muritala 18'

⚽ Villela 25'

⚽ Micevski 35'

⚽ Lipušček 53'

⚽ Birka 58'

⚽ Korotkovs 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2021 pic.twitter.com/LwIhs6nvnk — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 18, 2021

Spēles ievadā bumbu no savu vārtu līnijas izsita "Metta" pussargs Korotkovs, bet jau nākamajā uzbrukumā pretējā virzienā savus piektos vārtus sezonā pēc Jāņa Grīnberga reida un centrējuma no labās malas guva Junusa Muritala. Muritala bez bumbas apstrādes raidīja bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:0.

Mača 25. minūtē par vārtu guvumu varēja priecāties Darko Lemajičs, pēc centrējuma no labās malas ar sitienu ar galvu no vārtsarga laukuma līnijas bumbai lidojot vārtos - 1:1. Savukārt tūlīt pat no vārtsarga laukuma līnijas pēc Jegora Novikova sitiena bumba trāpīja pa RFS vārtu pārliktni.

32. minūtē pa dzeltenajai kartītei nopelnīja mājinieks Korotkovs un Lemajičs, bet incidents sākās, kad Emīls Birka nelaida pie bumbas Tomāšu Šimkoviču, kurš vēlmi dabūt bumbu papildināja ar pretinieka raušanu aiz krekla. Rezultātu 2:1 mača 35. minūtē ar rezultatīvu sitienu no soda laukuma kreisās puses tālajā vārtu stūrī izcēlās Darko Micevskis. Bumba pa ceļam skāra mājinieku aizsargu un no vārtu staba ielidoja vārtos.

Savukārt jau 3:1 otrā puslaika sākumā panāca Žiga Lipuščeks, bet 59. minūtē nedaudz kuriozā veidā Birka vienus vārtus atspēlēja. Pēc viņa centrējuma no kreisās puses bumba skāra aizsargu, spēcīgi sagriezās un pa negaidītu trajektoriju aplidoja vārtsargu Vītautu Čerņavsku, piezemējoties vārtos - 2:3.

Pēc tam abas komandas veica vairākas maiņas, bet rezultāts nemainījās līdz mača kompensācijas laika sestajai minūtei. Uz sūra sitienu pie viesu vārtiem devās pat mājinieku vārtsargs Alvis Sorokins, un Korotkovs bija īstajā vietā un vārtsarga laukuma robežas, ar galvu raidot bumbu vārtos. Uzreiz pēc tam atskanēja mača beigu svilpe.

Tādējādi pēc neizšķirta ar čempioni "Riga" "mettieši" atņēma punktu arī RFS.

"Metta" komandai sezonas sākums optimismu neviesa, jo tika piedzīvoti trīs zaudējumi pēc kārtas, taču iepriekšējā spēlē tā parūpējās par sensāciju, cīnoties neizšķirti 1:1 ar čempioni "Riga". Tikmēr RFS no spēles uz spēli progresē - ja sezona tika sākta ar zaudējumu, tad pēc tam sekoja neizšķirts un divas "sausās" uzvaras (4:0 pār "Liepāju" un 1:0 pār Jūrmalas "Spartaku").

No Raimonda Kroļļa stafeti bija pārņēmis un visus četrus vārtus "mettiešiem" guvis Junusa Muritala. Savukārt RFS komandā trīs no astoņām bumbām pretinieku tīklā bija ieraidījis Darko Lemajičs. Viņi virslīgas labāko bombardieru sarakstā ieņēma attiecīgi dalītu pirmo un dalītu trešo vietu.

RFS komandai šajā mačā nevarēja palīdzēt galvenais treneris Viktors Morozs, jo viņš sakrājis trīs brīdinājumus pēc kārtas, par ko pienākas vienas spēles diskvalifikācija.

Iepriekšējā sezonā visās trīs savstarpējās spēlēs uzvarēja RFS ar vārtu bilanci 9:1. Trešdaļu jeb trīs vārtus šajos mačos guva Žiga Lipuščeks.

Dienas otrajā spēlē - Kurzemes derbijā - "Ventspils" Ventspils 2.pamatskolas stadionā uzņems "Liepāju". Maču tiešraidē translēs kanāls "Sportacentrs.com TV".

Jau ziņots, ka šīs kārtas ievadā "Riga" sestdien mājās ar rezultātu 4:0 sagrāva "Daugavpili". Pirmdien kārta noslēgsies ar "Valmieras" un Jūrmalas "Spartaka" cīņu.

Turnīra vadībā ar 13 punktiem piecos mačos ir "Riga", ar desmit punktiem attiecīgi četrās un piecās spēlēs seko "Valmiera" un "Daugavpils", kamēr astoņi punkti piecās cīņās ir RFS kontā. "Liepāja" un "Spartaks" seko ar trim punktiem, "Metta" piecās spēlēs izcīnījusi divus punktus, bet pēdējā ir "Ventspils" ar četrās spēlēs izcīnītu vienu punktu.

2021. gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlē pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils".

Čempionāta priekšvakarā Latvijas Futbola federācija (LFF) atsauca Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" komandas licenci dalībai turnīrā.

Tomēr pēc kluba vēršanās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) un CAS pagaidu lēmuma - provizoriski piešķirt Jūrmalas "Noah" komandai LLF-A licenci startam "Optibet" virslīgas čempionātā LFF piektdien paziņoja, ka "Noah" iesaistīšanās "Optibet" virslīgas čempionāta izspēlē tiek plānota no sestās kārtas, kas pašlaik ir paredzēta 24. un 25. aprīlī. Šajā nedēļas nogalē ieplānotajās piektās kārtas spēlēs kalendāra izmaiņas netiks veiktas.

"Noah" dalība virslīgā atkarīga no CAS lēmuma.

Šī gada virslīgas čempions noskaidrosies četru apļu turnīrā, katrai komandai aizvadot 28 spēles. Kalendārs veidots tā, lai būtu pēc iespējas ērtāks futbola līdzjutējiem. Spēles tikpat kā nepārklāsies, turklāt kārtas pārsvarā tiks izspēlētas divās - trijās dienās.

Šīs sezonas virslīgas čempionāta pēdējās vietas ieguvēja par tiesībām piedalīties 2022.gada virslīgas sacensībās pārspēlēs tikies ar "Optibet" Nākotnes līgas gaidāmās sezonas trešo spēcīgāko komandu. Latvijas pēc spēka otrās līgas divas spēcīgākās komandas iegūs tiesības spēlēt 2022.gada virslīgas čempionātā, kur nākamsezon iecerēts atgriezties pie desmit vienībām.

Arī šosezon futbola cienītāji var tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās ir pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.