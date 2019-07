Neimars beidzot pievienojas PSG vienībai

Brazīlijas futbola superzvaigzne pirmdien pievienojies Francijas titulētā futbola kluba Parīzes "Saint-Germain" (PSG) treniņnometnei, lai arī viņa ierašanās bija paredzēta nedēļu iepriekš, vēstīja Francijas mediji.

Iepriekš jau ziņots, ka Neimars vēl vairāk saasinājis attiecības ar savu pašreizējo klubu PSG, norādot, ka viņa patīkamākās atmiņas saistās ar uzvaru tieši pret šo komandu, spēlējot "Barcelona" rindās.

PSG vienība atsāka treniņus 8. jūlijā, bet Neimars, kuram nekas nav pretī atgriezties "Barcelona" rindās, treniņiem pievienojies nedēļu par vēlu. Spēlētāja nometne gan apgalvoja, ka iepriekš vienojusies ar kluba pārstāvjiem par futbolista pievienošanos PSG nedaudz vēlāk nekā paredzēts.

Francijas komanda pagājušonedēļ atbildēja ar draudiem veikt attiecīgus pasākumus pret pasaules dārgāko futbolistu, kurš teicās palicis Brazīlijā, lai piedalītos Neimara Institūta rīkotā labdarības pasākumā - futbola sacensībās.

27 gadus vecais Neimars, par kuru PSG 2017. gadā samaksāja 222 miljonus eiro (250 miljonu ASV dolāru), ar dažām piezīmēm vēl vairāk veicināja attiecību saspīlējumu ar klubu un izraisīja dusmu lēkmes sociālajos medijos.

To veicināja atbilde uz tiešsaistes sporta kanāla "Oh My Goal" jautājumu par futbolista neaizmirstamākajiem brīžiem līdzšinējā karjerā. Superzvaigzne bilda, ka tā bijusi "Barcelona" neticamā uzvara pār PSG divu spēļu summā 2017. gadā UEFA Čempionu līgā, kad pēc 0:4 zaudējuma izbraukumā katalāņu klubs ar Neimaru ierindā savā laukumā revanšējās ar 6:1, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Tajā mačā Neimars guva divus vārtus.

Tikmēr aizvadītajā nedēļas nogalē Neimars internetā 10 sekunžu garu video rullīti ar sevi "Barcelona" kreklā un citātu no Bībeles: "Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt".

Pagaidām, gan ir neskaidrība, vai tiešām Neimaram izdosies atgriezties "Barcelona", ko vēloties arī pats futbolists, jo ir īstenojusies Francijas izlases uzbrucēja Antuāna Grīzmana pārcelšanās no Madrides "Atletico", kas Katalonijas klubam izmaksājis 120 miljonus eiro.

Neimars "Barcelona" sastāvā spēlēja no 2013. līdz 2017.gadam un guva 105 vārtus 186 spēlēs.