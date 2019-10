Neskaidrība par LFF ārkārtas kongresā iekļautajiem papildus jautājumiem

Latvijas Futbola federācija (LFF) šonedēļ rīkos šogad jau ceturto biedru kopsapulci, kuras dienas kārtību viens no galvenajiem jautājumiem ir balsošana par prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata. Tomēr neilgi pirms izsludināšanas kongresa dienas kārtībā tika iekļauti vēl vairāki punkti, par kuru iekļaušanu dienas kārtībā bija pārsteigti Gorkša opozicionāri, norādot uz nepilnībām iesniegumos.

Jau ceturtais LFF kongrešs šajā gadā 17. oktobrī risināsies Rīgā, stadiona "Daugava" telpās. Tā sākums pulksten 11, bet portāls "Delfi" piedāvās kongresa teksta tiešraidi visas dienas garumā.

Šī gada 1. februārī vairāki LFF biedri aicināja sasaukt LFF ārkārtas kongresu, kurā balsotu par neuzticības izteikšanu Gorkšam. Tomēr pirmā vēstule no LFF puses tika noraidīta, norādot uz vairākiem trūkumiem. Kā vēlāk tika norādīts, šajā vēstulē bijušas vairākas nepilnības, piemēram, viens no vēstules autoriem ir "TFK Salaspils", kas nav LFF biedrs, "SK Progress" vārdā ir parakstījusies tāda persona, kurai nav tiesības pārstāvēt šo organizāciju, bet vismaz viena parakstītāja saimnieciskā darbība ir apturēta.

"Pirmā lapa datēta ar 2019. gada 22. janvāri un tajā norādīts aicinājums sasaukt LFF ārkārtas kongresu ar konkrētu darba kārtību. Šo lapu ir parakstījušas divas personas. Otrā lapa un trešā lapa satur vairāku citu personu parakstus, bet šīs divas lapas nav pievienotas (caurauklotas vai kā citādi pievienotas) pirmajai lapai. Līdz ar to LFF nevar konstatēt, kādu dokumentu un ar kādu saturu ir parakstījušas tās personas, kuru paraksti ir atspoguļoti otrajā un trešajā lapā," savā atbildē 1. februāra vēstules iesniedzējiem papildus norādīja LFF.

LFF izpildinstitūcijai ir pienākums sasaukt ārkārtas kongresu, ja to rakstiski pieprasa vismaz desmitdaļa LFF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 26. septembrī 69 no 137 LFF biedriem pieprasīja sasaukt ārkārtas kongresu, kurā galvenais jautājums būtu Gorkša atsaukšana no amata. Neilgi pirms kongresa izsludināšanas LFF saņēma vēl trīs iesniegumus par papildus jautājumu iekļaušanu kongresa darba kārtībā.

"Pirms ārkartas kongresa dienas kārtības izziņošanas saņēmām biedru trīs iesniegumus. Pārbaudījām tos un konstatējām, ka to saturs jeb prasības bija identiskas. Parakstu skaits bija pietiekošs, pārsniedz biedrību un nodibinājumu limuma noteiktos desmit procentus. Tāpēc, lai izvairītos no liekiem naudas tēriņiem divu ārkārtas kongresu rīkošanai, biedru prasības iekļāvām 17. oktobra ārkartas kongresa dienas kārtībā," pēc papildus jautājumu iekļaušanas oficiālā paziņojumā norādīja Gorkšs.

Tomēr nevienā no šiem iesniegumiem nebija likumā noteiktie 10% biedru paraksti, bet nepieciešamais skaits savācās tikai summā – divos no tiem bija pa septiņu biedru parakstiem, bet vienā bija seši paraksti. Divi no iesniegumiem bija uz vienas lapas abās pusēs, bet uz divām lapām esošais iesniegums bijis cauršūts. Kā skaidro Gorkšs, jautājumi iekļauti dienas kārtībā, jo kopā bijis nepieciešamais biedru parakstu skaits, lai gan statūtos šāds gadījums skaidri nav atrunāts.

"Katra iesnieguma prasības ir identiskas. Pārbaudot (parakstus), biedru parakstu skaits pārsniedz 10%, tātad jautājumi iekļaujami kongresa dienas kārtībā," portālam "Delfi" atkārtoti norādīja LFF prezidents.

Tādējādi ceturtdien, 17. oktobrī, gaidāmajā LFF ārkārtas kongresā kopumā dienas kārtībā ir 14 punkti.

LFF ārkārtas kongresa dienas kārtība:

1. Kongresa atklāšana;

2. Oficiālās uzrunas;

3. Balsu skaitītāju iecelšana;

4. Darba kārtības apstiprināšana;

5. Biedru iecelšana Kongresa protokola pārbaudei un apstiprināšanai;

6. Ziņojums par LFF prezidenta darbu;

7. Biedru debates;

8. Balsojums par LFF valdes 30.09.2019. sēdē pieņemtā lēmuma "Par 2020. gada līdz 2022. gadam spēlētāju limitu Virslīgas čempionātā 8+3, no kuriem vismaz 3 spēlētājiem ir jābūt Federācijas sagatavotajiem spēlētājiem" atcelšanu.

9. LFF valdes locekļa Artura Gaideļa atsaukšana no amata;

10. LFF valdes locekļa Vadima Direktorenko atsaukšana no amata;

11. LFF valdes locekļa Aleksandra Isakova atsaukšana no amata;

12. Pārtraukums 30 min;

13. LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšana no amata;

14. Kongresa slēgšana.