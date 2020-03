'Newcastle United' līdzjutēji: klubs no banku kontiem turpina atskaitīt naudu par biļetēm

Anglijas premjerlīgas futbola kluba "Newcastle United" līdzjutēju apvienība publicējusi atklātu vēstuli, kurā tiek kritizēta kluba nostāja attiecībā uz 2020./2021. gada sezonas biļešu abonementiem, ziņo medijs "The Guardian". Fani uzskata, ka iecienītā futbola komandas vadība nav izrādījusi pretimnākšanu.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Divas kluba atbalstītāju apvienības apgalvo, ka klubs nav atsaucies uz lūgumiem pagaidām pārtraukt pārskaitījumus par nākamās sezonas sezonas abonementiem. Līdzjutēji viedokli pamato, norādot uz koronavīrusa radītajiem finansiālajiem zaudējumiem un neskaidrību par spēļu kalendāru.

No "Newcastle United" līdzjutēju banku kontiem trešdien atskaitīta nauda. Klubs atteicies komentēt situāciju, bet medijam tapis zināms, ka to piedzīvojuši lētāku abonementu īpašnieki, kuri jau pat desmit gadus iepriekš vienojušies par konkrētu biļešu cenu. Šie fani par abonementiem maksā mēnešus iepriekš.

"No kluba neesam saņēmuši atbildi," raksta "Newcastle United" fanu apvienība. "Tuvākajā nākotnē globālās krīzes dēļ nav cerību atsākt profesionālā futbola spēles, nemaz nerunājot par to, ka šobrīd nav zināmas radītās sekas uz nākamās sezonas kalendāru. Tas ir satraucoši, ka klubs šajos ārkārtīgi smagajos laikos turpina atskaitīt naudu no līdzjutējiem.

"Newcastle United" mums atbildēja trešdien pēc mūsu lūguma pārtraukt maksājumus. Klubs apgalvoja, ka tam nav nodoma apturēt vai atlikt maksājumus. Esam vīlušies, ka "Newcastle United" savem līdzjutējiem nevēlas piedāvāt jēgpilnu atbalsta sistēmu."

Klubs līdzjutējiem gan piedāvājis pāriet no viena maksājuma sistēmas uz pakāpenisku samaksu, par abonementu pārskaitot noteiktu naudas summu ik mēnesi.

Sagaidāms, ka Ņūkāslas vienības vadība pēc līdzjutēju reakcijas varētu mainīt savu nostāju, uzsver "The Guardian".

Anglijas premjerlīgas pēdējā spēle tika aizvadīta 9. martā, bet pagaidām čempionāts koronavīrusa dēļ atlikts līdz 4. aprīlim.