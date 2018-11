Noskaidroti pirmie UEFA Nāciju līgas finālisti

Jaunizveidotās UEFA Nāciju līgas pirmajā finālturnīrā tiksies Nīderlandes, Šveices, Portugāles un Anglijas izlases, kļuvis zināms pēc grupu turnīra priekšpēdējām spēlēm.

Minētās komandas ieņēma pirmo vietu četrās A divīzijas apakšgrupās un nākamā gada jūnija sākumā savstarpēji tiksies "Final Four" turnīru, kurā aizvadīs divas pusfināla spēles, maču par trešo vietu un finālspēli.

Pāru izloze notiks 3. decembrī Dublinā, bet finālturnīrs — Portugālē.

Pēdējā A divīzijas pirmās grupas spēlē Nīderlandes izlase izrāva neizšķirtu mačā ar Vāciju, kas holandiešiem deva to nepieciešamo kopvērtējuma punktu, kas cīņā par iekļūšanu finālā ļāva apsteigt pasaules čempioni Franciju.

Vācieši jau pēc 20 spēles minūtēm bija vadībā ar 2:0, bet mača beigās Nīderlandes izlase veica fantastisku izrāvienu, rezultātu izlīdzinot. Vispirms 85. minūtē Kvinsijs Promess samazināja mājinieku pārsvaru līdz vieniem vārtiem, bet Nīderlandes izlases kapteinis Virgils van Dijks 90. minūtē izlīdzināja spēles rezultātu.

Quincy Promes pulls one back for the #Netherlands! They've hardly done anything all game, but now they cut #Germany's lead to 2-1 and only need one more goal to win the group!#GERNED #NationsLeague pic.twitter.com/9atITQwrld

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) November 19, 2018